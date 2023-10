Vileda festeggia il suo 75° anniversario

Vileda ha progettato negli anni quaranta del secolo scorso il suo primo panno commerciale per la pulizia dei vetri che diede in seguito il nome al marchio.

Più di 150 anni fa, l’Azienda della famiglia Freudenberg iniziò la sua attività commerciale come azienda di concia delle pelli. Nel periodo tra le due Grandi Guerre, quando le materie prime ed il bestiame scarseggiavano, dovettero trovare delle valide alternative per poter continuare a fornire materiale alle loro fabbriche, e fu così che idearono un tessuto non tessuto rivestito di lattice.

Negli anni Quaranta, i dipendenti più attenti iniziarono a notare che sempre più operai portavano a casa gli avanzi di produzione di materiali non tessuti per utilizzarli come panni per le pulizie domestiche. Il Dr. Carl Ludwig Nottebohm raccolse l’idea e progettò Vileda: il primo panno commerciale per la pulizia dei vetri che diede in seguito il nome al marchio. L’origine della parola si basa sull’utilizzo delle tre sillabe fonetiche dell’espressione “wie leder”, che in tedesco significa “𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒”.

Il 1° Ottobre 1948 il marchio Vileda venne registrato presso l’ufficio brevetti, e da quel momento prese il via l’ascesa di un marchio il cui logo rosso è diventato riconoscibile sugli scaffali di tutto il mondo.

Negli anni successivi, l’innovazione è sempre stata uno dei maggiori valori dell’azienda, con un’attenzione particolare anche per i professionisti del pulito attraverso la sua Divisione Vileda Professional.

Oggi Vileda Professional continua ad eccellere in termine di prestazioni ed innovazione, concentrandosi nello sviluppo di prodotti di alta qualità, durevoli ed efficienti. Produce soluzioni all’avanguardia e sistemi di pulizia per uso professionale in ambito HealthCare, HoReCa, Controlled Environment e General Building Cleaning. La protezione dell’ambiente rimane uno dei valori fondamentali a cui risponde con produzioni a minore impatto ambientale, con utilizzo di plastiche riciclate e con linee di prodotti certificate Nordic Swan Ecolabel.