Undicesima Conferenza Nazionale sulla disinfestazione di ANID

“Infestanti ed Emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione”

Anid, Associazione nazionale imprese disinfestazione, organizza un convegno per fare il punto sulla moderna gestione degli infestanti in ambito urbano ed alimentare, in particolare sulle criticità che talvolta rendono paradossale la realizzazione di piani di controllo, come la complessità delle filiere alimentari e improvvise situazioni di emergenza.

La conferenza, che si svolgerà a Bologna il 27 e 28 febbraio 2020, presso l’UNAWAY Bologna Fiera Hotel, ha in programma la trattazione, nei due giorni di lavori, di temi diversi ma collegati tra loro. Nella giornata del 27 il tema principale sarà l’approccio qualitativo ai processi di produzione nelle filiere alimentari per quanto riguarda la gestione degli infestanti e negli ambienti urbanizzati, con un focus importante sull’utilizzo di tecnologie e metodiche a basso impatto ambientale, cioè fisiche, meccaniche e biologiche.Nella giornata del 28 si tratterà il tema della gestione degli infestanti nelle situazioni di emergenza, come terremoti, alluvioni, ecc.

Come gestire le criticità igienico-sanitarie, il controllo e la prevenzione dagli animali infestanti, la sicurezza alimentare, in situazioni ambientali e di riorganizzazione sociale profondamente e drammaticamente modificati, e quali migliorie è possibile apportare, anche alla luce dei drammatici eventi (terremoti, alluvioni) degli ultimi anni?

Sul palco dei relatori si alterneranno, quindi, testimonianze, esperienze, presentazione di metodologie e tecnologie, in un confronto aperto e mirato all’ottimizzazione e miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e della salvaguardia degli ambienti colpiti dalle calamità. ANID vuole favorire, con questo evento, un incontro-confronto tra istituzioni, organizzazioni preposte e professionisti del settore, per creare una rete che possa, ancora di più, dare risposte concrete e ambientalmente compatibili con le diverse problematiche legate alla gestione degli infestanti in situazioni di criticità.

Questo il programma degli interventi:

Giovedì 27 febbraio

8.30 Registrazione dei partecipanti.

9.00 Saluto delle autorità.

9.30 Pasquale Trematerra (Università degli Studi del Molise) – Ricerca scientifica e gestione degli infestanti in ambienti urbanizzati.

10.00 Francesco Bonicelli (Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna) – Implicazioni di carattere igienico e approccio alla qualità nella produzione dei mangimi a destinazione alimentare e l’equiparazione alle produzioni alimentari.

10.30 Francesco Salieri (Responsabile qualità Area Fresco INALCA SPA) – Una task force per rafforzare le misure di prevenzione.

11.00 Coffeè Break

11.30 Silvano Natalini (Servizio Veterinario e Sanità Animale – AUSL Bologna) – I controlli sanitari lungo la filiera degli alimenti di origine animale.

12.00 Paolo Bonilauri (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia) – Ricerca corpi estranei e parassiti, il contributo del laboratorio.

12.30 Paolo Guerra (Consigliere ANID) – La gestione degli infestanti nel settore alimentare: la professionalità, i requisiti e le competenze delle aziende che forniscono il servizio.

Moderatore Pasquale Trematerra

14.00 Alberto Baseggio (INDIA Conscious Care) – Cosa è possibile fare per diminuire i danni all’ambiente provocati dal cattivo uso dei biocidi?

14.20 Enzo Capizzi – Francesco Nicassio (COPYR) – Applicazione di buone pratiche per la mitigazione del rischio chimico nelle industrie alimentari”.

14.40 Chiara Piombo (inPEST) – La riscoperta della confusione sessuale negli stabilimenti Alimentari.

15.00 Aldo Gelli (COLKIM) – Volatili molesti: repellenti e gestione ambientale.

15.20 Coffeè Break

15.40 Giuseppe Spina (EKOMMERCE) – Buone pratiche per la gestione delle mosche nelle filiere zootecniche e alimentari.

16.00 Gianluca Tabanelli (BASF)- Uso sostenibile dei prodotti chimici in ambito civile.

16.20 Guido Lucheschi (VEBI Tech) – Sviluppo di sensori per il monitoraggio.

16.40 Stefano Cherubin (NEWPHARM) Dai fondali marini l’alternativa ai pesticidi

Moderatore Lorenzo Toffoletto

Venerdì 28 febbraio

9.00 Eleonora Bertolani (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna) – Una linea guida per la gestione delle emergenze.

9.30 Raffaele Bove/Edoardo Grieco (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche in Campania – ASL Salerno) – Ricadute socioeconomiche dei sismi sui territori, sulle filiere agroalimentari e sui sistemi zootecnici.

10.10 Davide Di Domenico (Biologo – Entomologo Ph.D – Libero professionista) – Il controllo degli infestanti nelle situazioni d’emergenza.

10.40 Coffeè Break

11.00 Maurizio Ferraresi/Antonio Gelati (ASL Modena) – Misure di lotta agli infestanti nelle cucine da campo e negli stabilimenti di macellazione/trasformazione.

11.30 Giovanni Poglayen (Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Università degli studi di Bologna) – One health e sanità pubblica veterinaria nelle emergenze.

12.00 Marco Benedetti (Presidente ANID) – Lo stato di fatto formativo, legislativo, ed il futuro dell’associazione.

Moderatore Claudio Venturelli