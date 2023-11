Un grande successo per Parasitec 2023!

Parasitec 2023, la fiera internazionale delle tecnologie per il controllo delle specie infestanti e parassitarie, si è conclusa con successo a Parigi.

Dopo settimane di intensa copertura mediatica sul problema delle cimici dei letti in Francia, il contesto in cui si è svolta Parasitec 2023 era sicuramente propizio. Ciò è evidente dalla presenza di un numero maggiore di giornalisti e persino di una troupe televisiva giapponese che ha coperto l’evento. Tuttavia, al di là dell’effetto mediatico, i dati ufficiali certificati dall’organizzazione ExpoCert consolidano la posizione di Parasitec come la fiera leader nel settore della disinfestazione in Europa.

Il numero di professionisti che hanno partecipato è stato di 3.563, rispetto ai 2.778 dell’edizione precedente post-COVID del 2021. I visitatori francesi hanno rappresentato il 70,4% della forza lavoro, leggermente inferiore al 71,2% del 2021. La decisione di organizzare l’evento in due giorni al Parc Floral de Paris, in un ambiente più piacevole e su una superficie più ampia, si è rivelata vincente, conquistando sia i partecipanti che gli espositori.

Un folto pubblico tra gli stand, unito al successo nell’area congressuale che è stata molto frequentata per l’intera durata dell’evento, ha confermato il successo di Parasitec 2023. Gli organizzatori hanno dimostrato di saper cogliere le esigenze del settore, creando un’atmosfera che ha soddisfatto appieno le aspettative di tutti i partecipanti. Con questi risultati positivi, Parasitec continua a consolidare la sua posizione di riferimento nel panorama europeo delle fiere legate alla disinfestazione.

L’appuntamento è per il prossimo ottobre 2025 per la 21 esima edizione..

https://france.parasitec.org/fr