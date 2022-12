“Uccelli problematici: profili giuridici e profili tecnici” è il convegno organizzato da ANID, Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia.

Il convegno avrà luogo venerdì 16 dicembre dalle ore 9.30 alle 17 presso il campus scientifico, Edificio Alfa, Auditorium Danilo Mainardi in via Torino 155, Mestre – Venezia.

Il convegno è suddiviso in due sessioni. Nella prima parte, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, interverranno: Lorenzo Toffoletto (vicepresidente A.N.I.D.), Riccardo Orusa (Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) su “Animali selvatici ed One Health: quali approcci e quali prospettive”; Marco Dinetti (Responsabile Ecologia Urbana LIPU) su “Avifauna in città, implicazioni e possibilità di gestione”; Roberta Agnoletto (Coordinatrice della didattica di Master Ambiente) su “La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di disinfestazione”; Andrea Da Lio (sezione del Veneto dell’Albo gestori ambientali) su “Obblighi di iscrizione per il trasporto dei rifiuti da attività di disinfestazione”. Introduce e presiede Marco Olivi (direttore di Master Ambiente e Coordinatore Scientifico di Master Fauna).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, ci sarà spazio per: Mauro Ferri e Antonio Gelati (già veterinari ASL) su “Benessere animale e tutela della biodiversità in ambito urbano”; Paolo Gaibotti (OSD Group) su “L’attività di controllo dei volatili: dallo studio di fattibilità alle tecniche di allontanamento”; Michele Buttieri (DigitalBird) su “Impiego di dissuasori Laser e impianti acustici”; Alessandro Spanio (Venpa) su “La sicurezza nei lavori in quota”. Introduce e presiede Davide Di Domenico (referente scientifico A.N.I.D.).

La partecipazione al convegno prevede iscrizione obbligatoria inviando il modulo di adesione all’e-mail anid@disinfestazione.org entro le ore 13 di mercoledì 14 dicembre 2022 precisando se si vuole partecipare in presenza o da remoto.

Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (80 POSTI). Per la partecipazione da remoto sarà inviata una e-mail con le credenziali di accesso alla piattaforma di Ateneo la mattina del 16 dicembre 2022.

