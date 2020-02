Tork Xpressnap Fit®, efficienza nella ristorazione

Una ricerca Tork suggerisce che, con la pianificazione a lungo termine, è effettivamente possibile ottimizzare il tempo. Una ricerca condotta tra proprietari, manager e chef di piccoli ristoranti in una località turistica e in quattro città svedesi, mostra che i manager soffrono di un pesante carico di lavoro e di una mancanza di controllo e pianificazione.

Il tempo è prezioso, e utilizzarlo al meglio è la sfida principale per un manager: lo conferma un proprietario e gestore di un piccolo caffè in Svezia, con cui Tork ha parlato. Porta testimonianza di una giornata lavorativa stressante, dicendo che vorrebbe dedicare meno tempo agli affari amministrativi, come ad esempio reclutare il personale giusto o trovare una sostituzione d’urgenza quando qualcuno si ammala. Piuttosto vorrebbe dedicare più tempo ad attività di marketing e ad attrarre più ospiti.

Per facilitare il carico di lavoro e ridurre al minimo inutili e dispendiose attività, Tork ha lanciato il nuovo sistema di tovaglioli intercalati, Tork Xpressnap Fit®. Si tratta del sistema di erogazione di tovaglioli numero uno al mondo e la nuova versione è stata sviluppata proprio pensando a ristoranti indipendenti e a piccole catene a servizio rapido.

Benedicte de Croon, Product Manager Director Tork per il comparto Tovaglioli, ha dichiarato: “Un prodotto come Tork Xpressnap Fit tiene conto della routine quotidiana, agevolando un flusso di lavoro regolare e assicurandosi che il personale faccia il massimo con le risorse di cui dispone. Il design compatto e l’erogazione singola consentono di risparmiare tempo. Vogliamo incoraggiare i manager a pensare ai dettagli e a considerare come avere il giusto dispenser di tovaglioli possa portare benefici alle routine quotidiane”.

Con Xpressnap Fit, Tork vuole aiutare a sfruttare al massimo tempo e spazio: le sue diverse funzionalità, infatti, sono state sviluppate tenendo conto di queste necessità. Xpressnap Fit eroga verso l’alto in modo da poter utilizzare ogni centimetro di spazio sui tavoli dei ristoranti. L’erogazione singola elimina gli sprechi e riduce i rifiuti di tovaglioli inutilizzati di oltre il 50%*. Inoltre, serve quasi il doppio degli ospiti tra una ricarica e l’altra, riducendo il tempo dedicato al riempimento**. Tork Xpressnap Fit ha anche un pannello pubblicitario personalizzabile – AD-a-Glance® – per consentire agli operatori di essere creativi, comunicare ai clienti e condividere messaggi di marketing direttamente sul dispenser.

Tork è un marchio globale di Essity e un partner impegnato con i clienti in oltre 110 paesi. Per tenerti aggiornato sulle ultime notizie e innovazioni di Tork, visita http://www.tork.it