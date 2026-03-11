Tork Period Care: prodotti per l’igiene femminile nei bagni pubblici

Tork, marchio Essity e leader mondiale nel settore dell’igiene professionale, ha annunciato che i distributori Tork Period Care sono ora disponibili in Italia. Riforniti con prodotti per l’igiene intima Nuvenia, rispondono alla crescente domanda di igiene inclusiva, aiutando le persone a soddisfare le proprie esigenze nei bagni pubblici.

Si tratta di una soluzione che consente alle aziende di fornire accesso gratuito ai prodotti per l’igiene intima femminile a dipendenti, studentesse, clienti e a qualsiasi ospite dei bagni. In un recente sondaggio, quasi la metà (46%) delle intervistate ha affermato di ritenere che i datori di lavoro dovrebbero fornire prodotti per l’igiene intima femminile gratuiti nei bagni, ma solo il 14% dei luoghi di lavoro lo fa attualmente.1

Il dispenser fornirà assorbenti, tamponi e salvaslip Nuvenia, tutti i prodotti dermatologicamente testati e senza profumo. Collocato a parete, mantiene i prodotti igienici e protetti. Il design resistente lo rende facile da installare e mantenere e garantisce un’esperienza semplice per gli utenti e per il personale addetto alle pulizie.

In un recente sondaggio condotto in Svezia, il 42% dei dipendenti ha dichiarato di aver fatto ricorso alla carta igienica a causa della mancanza di prodotti per l’igiene mestruale sul posto di lavoro, mentre il 27% è rimasto a casa a causa di disturbi o fastidi legati al ciclo, con un impatto diretto sul benessere sul posto di lavoro e sulla produttività aziendale.2 Le esperienze negative nei bagni sono importanti: una persona su quattro dichiara di aver trascorso meno tempo sul posto di lavoro a causa di un’esperienza negativa nei bagni.

Al contrario, fornire prodotti per l’igiene femminile sul posto di lavoro offre vantaggi misurabili. Secondo lo stesso sondaggio, il 54% delle donne considera l’accesso ai prodotti per l’igiene mestruale fondamentale per un ambiente di lavoro favorevole e il 73% ritiene che rafforzi l’immagine del datore di lavoro, una percentuale che sale all’86% tra le donne di età compresa tra i 18 e i 33 anni.2

“Fornire prodotti per l’igiene femminile facilmente accessibili è un modo pratico e significativo per le organizzazioni e le aziende di dimostrare la loro attenzione nei confronti degli utenti dei bagni e di abbattere le barriere al benessere di tutte le persone” ha affermato Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale Essity Professional Hygiene. “Rendendo i prodotti per il ciclo mestruale accessibili quanto il sapone e gli asciugamani di carta, i datori di lavoro e gli amministratori creano ambienti più inclusivi, dove tutti si sentono apprezzati”.

Scopri di più su come la soluzione Tork Period Care può aiutare il tuo team a offrire i vantaggi di un’igiene inclusiva qui: https://www.torkglobal.com/it/it/prodotti-e-servizi/acquista-per-categoria/igiene-mestruale.

1 Indagine Tork Insight 2025, condotta negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Messico, Canada, Australia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia su un campione di 11.500 persone del grande pubblico e 1.000 addetti alle pulizie.

2 Sondaggio sui consumatori condotto da Norstat tramite il proprio panel web, 14-19 febbraio 2025 (n=1.013 donne, età 18-70; rappresentativo a livello nazionale, reclutamento solo su invito). Sondaggio sulle risorse umane condotto da Norstat, 14-19 febbraio 2025 (n=300).