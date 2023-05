Tork: l’igiene delle mani nella realtà virtuale

Tork, in occasione del 5 Maggio, Giornata mondiale dell’igiene delle mani, aggiunge un nuovo corso di formazione virtuale per le RSA.

La Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che si celebra il 5 maggio, è l’appuntamento annuale organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ricordare a tutti gli operatori sanitari l’importanza di un gesto che gioca un ruolo fondamentale nel preservare la salute e ridurre il rischio di contaminazioni. Tork, marchio leader di Essity nel settore dell’igiene professionale, contribuisce a diffondere l’abitudine e la cultura dell’igiene delle mani rendendo disponibile un nuovo corso di formazione. Dopo il successo del pluripremiato Tork VR Clean Hands Training and Education per gli ospedali, sta estendendo il programma per la prevenzione delle infezioni nelle RSA.



Come dimostrano le ricerche, l’igiene delle mani previene fino al 50%* delle infezioni contratte durante l’erogazione dell’assistenza sanitaria, quindi non sorprende che 8 operatori sanitari su 10** vogliano migliorare ulteriormente la conformità all’igiene delle mani nelle loro strutture. La formazione Tork VR Clean Hands per gli ospedali, e ora anche per le case di cura, è disponibile gratuitamente in più lingue nei formati desktop e VR. Supporta il personale con formazione e linee guida semplici e molto coinvolgenti.

Un’assistenza sicura inizia con una buona pratica di igiene delle mani



Il programma educativo all’avanguardia di Tork offre un’esperienza di apprendimento di grande valore per migliorare i risultati e i cambiamenti comportamentali, contribuendo ad aumentare gli standard igienici e sanitari negli ospedali e ora anche negli ambienti di assistenza a lungo termine. I nuovi corsi di formazione online e in realtà virtuale sono stati sviluppati in collaborazione con esperti di igiene leader a livello mondiale, utilizzando i 5 momenti per l’igiene delle mani dell’OMS. La simulazione interattiva è stata progettata per rendere la formazione sull’igiene delle mani più efficace e stimolante che mai, dotando il personale delle strutture di lungodegenza delle competenze quotidiane necessarie per garantire l’igiene delle mani in ogni momento.



“Quello che ho creato con Essity è stato entusiasmante per me! Pensare che possa esistere un gioco interattivo in realtà virtuale per coinvolgere le persone nell’esecuzione di un’igiene delle mani appropriata ai loro ambienti, è sicuramente un passo avanti”, ha dichiarato Clair Kilpatrick, esperta di fama mondiale in igiene delle mani, e aggiunge “Non basta giocarci una volta, io l’ho fatto molte volte. Un gioco informativo e interattivo come questo è un elemento per garantire una corretta igiene delle mani. Prendetevi un momento, sospendete la realtà e divertitevi a imparare. Vi sembrerà di essere sul posto di lavoro e potrete concentrarvi su come e quando intervenire. Il gioco aiuterà voi e i vostri colleghi, quindi divertitevi e buona fortuna”.



Igiene delle mani sicura in ogni momento



Al di là della sola formazione, gli operatori sanitari devono praticare spesso ed efficacemente l’igiene delle mani per prevenire la diffusione delle infezioni e ridurne la trasmissione. Tork supporta le organizzazioni sanitarie con disinfettanti per le mani realizzati per ambienti critici e con ritmi di lavoro sostenuti, tra cui il disinfettante per le mani con alcool Tork. Tork offre anche guide al posizionamento dei dispenser di sapone e asciugamani: le ricerche dimostrano che il loro corretto posizionamento è estremamente importante.

Lo sapevi?

Un operatore sanitario su 4 non è sicuro che la sua igiene delle mani rispetti le linee guida.

8 su 10 vorrebbero ricevere una miglior formazione sull’igiene delle mani.

La formazione attualmente impartita è considerata troppo teorica, noiosa e passiva.

Uno su 2 desidera che la formazione sull’igiene delle mani si basi su dati e ricerche.

Quasi 1 su 5 afferma che è molto importante che la formazione sia interattiva, divertente e coinvolgente.

* OMS, Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2021, fatti e cifre.

** Indagine su 1207 operatori sanitari in cinque mercati. Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Germania e Polonia. L’indagine è stata condotta tra il 29 novembre e il 7 dicembre 2018 da United Minds per conto di Tork e in collaborazione con il fornitore del panel UMT.

https://www.tork.it/igiene/buona-igiene/tork-clean-care/settore-sanitario/realta-virtuale/