Tempi di aggiudicazione degli appalti: in Italia 279 giorni contro gli 84 della Germania

I tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto in Italia, secondo il Report di Anac, sono mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: circa 279 giorni.

La differenza risulta particolarmente marcata nei confronti di Francia e Germania, che riportano tempi medi pari a rispettivamente 102 e 84 giorni; mentre più ridotte, ma pur sempre sostanziali, sono le discrepanze con la Spagna (180 giorni).

E’ quanto emerge dal report di Anac “Analisi dei tempi di aggiudicazione degli appalti in Italia e in Europa sulla base dei dati TED”.

Il documento ha analizzato i tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di rilevanza comunitaria espletate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in Italia e in Europa, nel periodo 2018-2022.

Due sono i fenomeni emersi, di particolare interesse. In primo luogo, nel periodo considerato, l’Italia mostra tempi di aggiudicazione mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: circa 279 giorni. La maggiore efficienza nei tempi di aggiudicazione di Francia e Germania rispetto all’Italia si vede anche con le aggiudicazioni effettuate con il criterio del prezzo più basso. In Italia, il tempo medio di aggiudicazione di queste aggiudicazioni è di 195 giorni, in Francia e Germania è rispettivamente di 95 e 54 giorni, in Spagna di 145. La Spagna risulta inoltre avere una media simile ai Paesi che hanno riportato nel TED più di 5.000 aggiudicazioni.

In secondo luogo, emerge che i tempi medi in Italia hanno subito un calo significativo negli ultimi anni, che ha ridotto, ma non eliminato, la differenza con gli altri Paesi: nonostante nel 2018, 2019 e 2020, l’Italia impiegasse in media circa il triplo di Francia e Germania nell’espletare le procedure di aggiudicazione dei bandi pubblici, nel 2021 il valore raggiunto dall’Italia era pari a 243 giorni.

Nel 2022 tale valore era di 201 giorni. Va tuttavia precisato che, per le procedure più recenti molte gare con tempi di aggiudicazioni più lunghi non sono ovviamente comprese nella base informativa utilizzata.

https://www.anticorruzione.it/-/news.19.11.24.report#p1