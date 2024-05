Tavola rotonda sulla sicurezza e igiene nella ristorazione collettiva

Una tavola rotonda nell’ambito della manifestazione “DIRE, FARE, MANGIARE”, promossa da Edifis, si terrà presso il Centro Congressi Allianz Mi.Co. il 13 giugno prossimo, dalle ore 09:30 alle 13:00 per affrontare il tema del Controllo del servizio di pulizia come fase cruciale per il settore della ristorazione collettiva e commerciale.

Organizzata da AFIDAMP, l’Associazione dei Fornitori Italiani di Attrezzature per la Pulizia Professionale, l’evento punta i riflettori sul tema della sicurezza e dell’igiene alimentare come cardini imprescindibili per la tutela del consumatore.

Per affrontare questa complessa tematica, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di istituzioni di riferimento nel settore, insieme a importanti attori del mondo Ho.Re.Ca. Moderata da Virna Re, Vicepresidente della sezione distributori di AFIDAMP, l’incontro promette un confronto serrato e costruttivo tra esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

PROGRAMMA

Sessione 1 – ORE 9:30 – 11:00

LA COLLABORAZIONE TRA RISTORAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Interventi:

NAS – Fotografia del settore*

Roberto Calugi – Direttore Generale FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Francesco Tanasi – Segretario Generale Codacons

Luigi Cristiano Laurenza – Segretario Generale Unione Italiana Food

Francesco Pasquini – Vice Presidente AFIDAMP

*Invitato

Sessione 2 – ORE 11:30 – 13:00

PROBLEMATICHE E CASI VIRTUOSI NELL’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI IGIENE

Interventi:

Rosa Draisci – Direttore Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore – Istituto Superiore di Sanità

Massimo De Maria – Vice Presidente Accademia Maestro Martino

Massimo Artorige Giubilesi – Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria

Sonia Re – Direttore Generale APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani

Matteo Marino – Responsabile Gruppo di Lavoro Chimici AFIDAMP

Poiché i posti sono limitati, consigliamo la registrazione all’evento:

https://www.afidamp.it/dettagli-e-registrazioni/tavola-rotonda-sicurezza-e-igiene-per-la-tutela-del-consumatore/form