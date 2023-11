Sutter acquisisce da Henkel il marchio “Neutromed”

Il Gruppo Sutter ha concluso un accordo con Henkel per acquisire brand, know-how e portafoglio clienti di “Neutromed”, storica marca di origini italiane di prodotti per l’igiene intima e pulizia della persona.

Il 30 ottobre scorso la firma dell’atto con validità dal primo novembre. L’acquisizione di Neutromed permette a Sutter di entrare nel mercato del cura persone. Neutromed ha registrato vendite, nell’ultimo anno disponibile, il 2022, di circa 30 milioni di euro. In seguito all’acquisizione, la produzione, oggi localizzata in Germania, tornerà in Italia, dopo un periodo di transizione di circa 12 mesi. Ciò a conferma dell’impegno del Gruppo Sutter per la propria “italianità”.

Con il ramo d’azienda, il gruppo ha acquistato anche le formulazioni dei prodotti con il packaging, gli stampi ed entrano nel patrimonio immateriale di Sutter anche i diritti di proprietà intellettuale del marchio in moltissimi paesi del mondo. A livello di Gruppo i ricavi nel 2022 hanno raggiunto i 94 milioni contro i 71 dell’anno precedente mentre il budget per l’anno corrente è di 108 milioni. La divisione dei prodotti professionali contribuisce per circa il 55% al fatturato dell’azienda e la quota di export è vicina al 30%.

Commenta Aldo Sutter, presidente e Ceo di Gruppo Sutter: “La scelta di acquisire il marchio Neutromed conferma la validità del disegno strategico di crescita per linee esterne, avviato nel 2021 con l’acquisizione di General. I risultati fin qui ottenuti confermano il nostro ruolo nel panorama nazionale dei prodotti per la detergenza e dell’igiene della persona, in forte crescita nei prossimi anni. Continueremo nel nostro iter esplorativo anche in futuro per valutare e cogliere ulteriori opportunità di crescita nel mondo dei prodotti del largo consumo”.