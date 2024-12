Successo per l’edizione 2024 de “Le 5 Giornate di Milano”

L’edizione 2024 de “Le 5 Giornate di Milano” si è chiusa, l’11 dicembre, con successo: si tratta di un ciclo di incontri importanti per il settore della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa, promossa da ALE (Associazione Lombarda Economi e Provveditori) in collaborazione con la Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ha offerto un ricco programma di spunti e strumenti operativi agli addetti ai lavori.

La giornata è stata inaugurata da Arianna Colombini, rappresentante di W.L. Gore & Associati Srl, che ha illustrato le più recenti soluzioni innovative per le patologie dell’aorta. Il suo intervento ha messo in evidenza il contributo strategico degli operatori economici nel migliorare l’efficienza della PA, aprendo un dibattito sul ruolo dell’innovazione nel settore.

Nel corso della mattinata, Laura Gibertoni e Nicola Pomella di Sodexo hanno affrontato temi di primaria importanza come qualità, sicurezza, sostenibilità e centralità delle persone. Attraverso un approccio mirato, hanno dimostrato come l’attenzione a questi aspetti possa contribuire a migliorare il benessere dei pazienti e valorizzare il lavoro dei collaboratori, fornendo un modello virtuoso per il settore sanitario.

A chiudere l’evento è stato Gian Luca Viganò, presidente di ALE, che ha presentato la Relazione Annuale 2024. Il bilancio, fortemente positivo, conferma ALE come partner strategico per economi e fornitori della sanità, ribadendo il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il settore.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi partner, tra cui Assosistema Confindustria, W.L. Gore & Associates, Sodexo, Sweesh e La Casalinda S.r.l.

I media partner sono stati Gsanews e Teme. Con un’agenda ricca di approfondimenti e un forte focus sulle sfide future, “Le 5 Giornate di Milano” si conferma un appuntamento di riferimento per la Pubblica Amministrazione e gli operatori economici del settore.