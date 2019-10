Stefan Liedtke è il nuovo amministratore delegato di Unger

Dall’inizio di settembre Stefan Liedtke è il nuovo amministratore delegato di UNGER Germany con sede a Solingen. La sua funzione comporta la direzione del business globale di UNGER al di fuori dell’America. Stefan Liedtke ha un’esperienza manageriale pluriennale in aziende internazionali.

Prima di entrare in UNGER, ha guidato, in qualità di direttore delle vendite della danese Cembrit Holding A/S, le 15 organizzazioni di vendita e il marketing strategico del mondo. In passato ha lavorato per cinque anni come amministratore delegato presso la Renusol GmbH, leader mondiale nei sistemi e servizi di assemblaggio fotovoltaico.

Presso la UNGER Germany Liedtke va a sostituire Torsten Deutzmann. Nella sua nuova funzione, Stefan Liedtke guiderà in particolare lo sviluppo del mercato e l’ulteriore espansione mondiale di UNGER come produttore leader di strumenti per la pulizia professionale, il cui portfolio comprende sistemi di pulizia ad acqua purificata altamente professionali, una gamma completa di prodotti per la pulizia di vetri, sistemi per la pulizia e la cura del pavimento, e un sistema di pulizia di ambienti sanitari.

