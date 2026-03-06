Service Key Group annuncia l’acquisizione di Multi Manutenzione e rafforza la sua offerta di servizi per l’Hard Facility Management

Service Key Group, tra le principali Piattaforme italiane di Facility Management Integrato, che conta oggi oltre 7.500 risorse, annuncia l’acquisizione del 100% di Multi Manutenzione Srl, società con sede a Cusano Milanino (MI), attiva dal 1992 nella manutenzione di edifici a destinazione sanitaria e pubblica, nella realizzazione e gestione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management.

L’operazione, perfezionata il 3 marzo 2026, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita per integrazione del Gruppo e rafforza in modo significativo il presidio nell’Hard Facility Management, in particolare nei contesti ad alta complessità come ospedali, strutture sanitarie e grandi edifici pubblici.

Multi Manutenzione nasce dall’unione di due realtà imprenditoriali operanti in ambito edile e impiantistico e ha sviluppato negli anni competenze strutturate nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti termici ed elettrici, impianti speciali come antincendio e antintrusione, oltre che nella gestione tecnica integrata di patrimoni immobiliari. Con oltre 200 addetti e un portafoglio clienti che include importanti clienti pubblici in Lombardia e Piemonte, l’azienda ha registrato nel 2025 ricavi complessivi di circa 80 milioni di euro, portando il fatturato consolidato del Gruppo oltre i 250 milioni di euro.

L’ingresso di Multi Manutenzione nel perimetro di Service Key Group consente di integrare competenze tecniche e certificazioni, rafforzando la capacità del Gruppo di gestire progetti impiantistici complessi di lungo periodo. L’operazione si inserisce pienamente all’interno della strategia di crescita del Gruppo, che punta a valorizzare know-how, persone e storia delle aziende acquisite all’interno di un Progetto Industriale condiviso.

“L’acquisizione di Multi Manutenzione rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di consolidamento nel settore dell’Hard Facility Management”, commenta Marco Decio, Amministratore Delegato di Service Key Group. “Integrare un’azienda con competenze tecniche verticali, forte presenza nel settore sanitario e una storia imprenditoriale solida significa rafforzare ulteriormente la nostra Piattaforma Industriale. Il nostro obiettivo è valorizzare le competenze esistenti e implementare un modello organizzativo condiviso, mantenendo al centro qualità, sicurezza e sostenibilità”.

L’acquisizione contribuisce ad ampliare la copertura territoriale e a rafforzare l’offerta integrata tra Hard Facility, Soft Facility, Energy Management e Logistica. In coerenza con un approccio operativo e concreto, Service Key Group continuerà a privilegiare la gestione diretta dei servizi, garantendo elevati standard nei cantieri e negli ambienti gestiti.

Con l’inserimento di Multi Manutenzione, Service Key Group consolida il proprio posizionamento come partner industriale integrato, capace di governare la complessità degli ambienti di lavoro attraverso un sistema integrato di know-how, persone e tecnologie. Il piano industriale del Gruppo prosegue nell’obiettivo di una crescita sostenibile e scalabile, orientata alla creazione di valore nel lungo periodo per clienti, persone e territori.