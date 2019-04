Ristorazione scolastica: stato dell’arte tra difficoltà, sfide e sostenibilità

Nell’ultimo periodo si sono diffuse molteplici novità e best practice nel settore della ristorazione scolastica, basti pensare alla recente sentenza del Consiglio di Stato che introduce la possibilità portare in mensa cibi preparati a casa, all’uso sempre più frequente delle “doggy bag” per evitare lo spreco di frutta e pane di giornata, e ancora, all’attenzione alla progettazione del piatto e alla qualità percepita nei centri di cottura distribuiti sul territorio. È in questo momento che, per tutte le figure coinvolte nella gestione delle mense scolastiche, è richiesta formazione ulteriore e aggiornamento costante.

A&Q, polo per la qualificazione del Sistema Agro-Industriale e Consorzio presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, propone un workshop gratuito giovedì 11 aprile dalle 10:00 alle 16:30 presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, interamente dedicato a questi temi, nell’ ambito delle linee guida regionali e delle recenti sentenze emanate in materia, per far luce sulle criticità e sulle nuove sfide per la crescita del settore.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Dussmann Service.

L'iscrizione, gratuita, è perfezionabile collegandosi al sito

