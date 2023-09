Ristorazione Collettiva: primo Summit Cirfood

Ristorazione collettiva: il prossimo 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalle Nazioni Unite, CIRFOOD darà vita al suo Primo Summit.

L’evento si svolgerà all’interno del CIRFOOD District della coop a Reggio Emilia, il 16 ottobre dalle 10.15 alle 18.30, e avrà lo scopo di condividere le prospettive di un settore strategico per le politiche pubbliche e per analizzare e valorizzare le abitudini delle nuove generazioni, partendo dall’ascolto della Generazione Z.



Responsabilità è il principio guida del mondo della ristorazione collettiva, un servizio essenziale per il Paese, che merita di stare al centro di un dibattito ampio, approfondito e propositivo, per contribuire a garantire a tutti salute, benessere e qualità della vita. In una parola: futuro.

Programma, iscrizioni per partecipare in presenza e per seguire la diretta streaming https://lnkd.in/gHfm8f9A