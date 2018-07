Con i proventi di Forum Pulire 2016 una scuola nei luoghi del terremoto

Taglio del nastro, con la prestigiosa presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 28 giugno scorso,per il nuovo edificio che ospiterà dal prossimo mese di settembre la Scuola Secondaria di Primo Grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Esanatoglia comune nella provincia di Macerata.

L’edificio è stato realizzato da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia come soggetto committente ed attuatore grazie al sostegno economico di 5 finanziatori: Hitachi, Gruppo Almaviva, Università e Orto Botanico di Padova, Afidamp, Ipsseoa Costaggini e con la collaborazione del Comune di Esanatoglia, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e il MIUR.

Afidamp ha attivato una campagna di solidarietà grazie alla donazione di una foto di Oliviero Toscani che è stata riprodotta e venduta in occasione dell’evento Forum Pulire 2016 ai donatori.

L’edificio ha un’estensione di 400 metri quadri circa distribuiti su un unico piano e ospiterà fino ad un massimo di 60 alunni, oltre agli insegnanti ed al personale di servizio. È costituito da 3 aule, un laboratorio di informatica, un’aula per attività motorie, un ufficio uso segreteria e una stanza riunioni per gli insegnanti, oltre vani tecnici e servizi. L’edificio potrà supportare l’attività didattica in una prospettiva pluriennale ed in totale sicurezza essendo completamente antisismico: è stato infatti progettato per una classe d’uso IV, quella cioè relativa ad edifici con funzioni pubbliche o strategiche importanti, rendendolo anche idoneo, in caso di calamità, per un utilizzo di protezione civile. Il costo totale dell’edificio è stato di 387.574 euro.

I lavori sono stati realizzati in tre mesi dalla ditta ILLE prefabbricati Srl, Misericordie ha messo a disposizione proprio personale tecnico qualificato che ha seguito l’intervento in tutte le sue fasi.

“Con questo edificio concludiamo la nostra esperienza legata alla ricostruzione degli edifici scolastici nelle zone colpite dal terremoto – afferma Roberto Trucchi Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia -. Grazie al nostro impegno sono stati realizzati 6 plessi scolastici che hanno permesso di tornare alla normalità a centinaia di ragazze e ragazzi”.

“Forum Pulire non poteva rimanere indifferente a quanto era appena accaduto –aggiunge Toni D’Andrea Amministratore Delegato di Afidamp Servizi- Oliviero Toscani ha dato la sua disponibilità e in poche ore abbiamo realizzato il progetto. Un coordinamento perfetto ed una volontà comune che oggi vediamo realizzato nella sua piena concretezza. Rivolgiamo un caloroso benvenuto ai bambini che animeranno con i loro sogni e le loro fantasie gli spazi sicuri della nuova scuola”.