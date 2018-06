Presentato a Interclean Amsterdam il nuovo manuale Afidamp

A Interclean Amsterdam 2018 è stato presentato in anteprima il Manuale Afidamp “Macchine semoventi per pulizia professionale con conducente a bordo”: oltre 80 pagine dedicate a lavasciuga e spazzatrici “uomo a bordo”, con tutte le informazioni e i suggerimenti necessari per il migliore e corretto impiego di questi preziosi alleati delle imprese di pulizia.

Ampio spazio ai principi di funzionamento, alla manutenzione delle macchine e alla sicurezza per operatore e ambiente. La pubblicazione offre tutte le informazioni necessarie per il migliore e corretto impiego di lavasciuga pavimenti e spazzatrici.

All’interno vengono analizzate le caratteristiche delle macchine uomo a bordo: vi si trovano insomma tutte le informazioni teoriche per l’abilitazione all’utilizzo di macchine uomo a bordo per la pulizia industriale e professionale, in attuazione dell’articolo 73 del dlgs 81/08.

Si parte da un modulo giuridico-normativo per approdare a una parte più ampia e più tecnica, dove queste due tipologie di macchine usatissime da tutte le imprese di pulizia vengono analizzate dettagliatamente nelle caratteristiche e negli impieghi. Approfondimenti su dispositivi di comando e sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, cose da fare e da evitare, verifiche prima di iniziare il lavoro, usi impropri e più frequenti cause di infortuni.

