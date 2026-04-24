Lyreco: una logistica sempre più al servizio delle aziende

Per Lyreco gestire l’igiene con metodo, affidabilità e visione è una priorità strategica. Un approccio che contribuisce a rendere il lavoro delle aziende più fluido, sicuro e produttivo, giorno dopo giorno.



Il 2026 rappresenta un traguardo significativo per il Gruppo Lyreco: 100 anni di storia globale e una visione che continua a guardare al futuro. Lyreco, infatti, è oggi il partner unico per fornire soluzioni complete in ogni ambiente di lavoro.Nell’ambito dell’igiene e della pulizia professionale, propone una soluzione integrata pensata per affrontare le sfide di qualsiasi settore: prodotti e servizi multi-brand, consulenza specialistica e logistica all’avanguardia. L’obiettivo è supportare le aziende nel rendere più efficienti processi, operatività e gestione degli spazi.

Forniture continue e processi più snelli

La rete logistica Lyreco, con centri distributivi sul territorio, tassi di puntualità elevati e flotta dedicata, garantisce forniture complete nei tempi concordati, riducendo costi di stoccaggio e fermi operativi. Per appalti complessi, permette di pianificare meglio le squadre, evitare carenze improvvise e contare su un flusso stabile. Chi opera su più sedi beneficia di standard uniformi, approvvigionamenti centralizzati e continuità operativa ovunque.

Specializzazione e soluzioni su misura per ogni settore

Lyreco offre soluzioni professionali per tutti i settori, supportata da specialisti dedicati, in grado di rispondere rapidamente e con precisione a ogni specifico bisogno:

Produzione e Logistica: prodotti per ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi, aumentando efficienza e sostenibilità;

prodotti per ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi, aumentando efficienza e sostenibilità; Retail: ampia scelta, ordini veloci e consegne capillari per garantire continuità operativa;

ampia scelta, ordini veloci e consegne capillari per garantire continuità operativa; Uffici e Aziende: strumenti e servizi che favoriscono produttività, comfort e cura degli spazi;

strumenti e servizi che favoriscono produttività, comfort e cura degli spazi; Imprese di Pulizia: flessibilità massima negli ordini, consegne e strumenti professionali per ottimizzare i processi;

flessibilità massima negli ordini, consegne e strumenti professionali per ottimizzare i processi; Re.Ca: prodotti e servizi per igiene, sicurezza e comfort, a supporto dell’ospitalità;

prodotti e servizi per igiene, sicurezza e comfort, a supporto dell’ospitalità; Sanità e Pubblica Amministrazione: forniture professionali, presenza su MEPA e team gare dedicato.

Corretto utilizzo e migliori performance

Gli specialisti Lyreco, anche in collaborazione con i produttori, guidano i clienti nell’uso corretto delle soluzioni, migliorando sicurezza, performance e durata delle attrezzature. Per le imprese di servizi significa ridurre sprechi e rilavorazioni; per l’industria, contenere i rischi, garantire ambienti certificabili e aumentare la qualità del servizio interno.



Sostenibilità e responsabilità: dalla gamma ai processi

Lyreco è un partner che crea valore lungo tutta la filiera. Le soluzioni offerte comprendono prodotti certificati, servizi di recycling per materiali contaminati e l’azienda è impegnata nel ridurre l’intero impatto del proprio business, un esempio concreto è l’ottimizzazione dei percorsi e l’adozione progressiva di mezzi di consegna a basso impatto. L’ultima novità rilevante, il Truck doppio piano ricondizionato presentato in anteprima nazionale con Multitrax, Four Sustainable Logistics e Volvo Trucks Italia, alla fiera Let Expo di Verona.

Per saperne di più: www.lyreco.it