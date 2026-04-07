La tecnologia ReWater di Comac a Interclean Amsterdam

ReWater, la tecnologia Comac che rivoluziona la pulizia dei pavimenti ottimizzando risorse e costi, si potrà scoprire da vicino a Interclean Amsterdam 2026.

Le lavasciuga pavimenti Comac equipaggiate con la tecnologia ReWater rappresentano una vera e propria innovazione nel settore della pulizia professionale. Questa tecnologia consente infatti di riutilizzare la soluzione di lavaggio dei pavimenti, migliorando l’efficienza operativa e riducendo drasticamente gli sprechi di risorse. Progettata per garantire il massimo delle performance, ReWater permette alle macchine di funzionare ininterrottamente per tutta l’autonomia delle batterie, eliminando la necessità di fermate per il cambio della soluzione detergente e aumentando significativamente la produttività.

I vantaggi della tecnologia ReWater In primo luogo, la tecnologia consente di riutilizzare l’acqua di lavaggio già impiegata per la pulizia, riducendo notevolmente lo spreco di risorse. Questo porta a una significativa riduzione dei costi operativi, in particolare quelli associati allo smaltimento della soluzione usata. La possibilità di riutilizzare l’acqua consente inoltre di ridurre il consumo di detergente, con un abbassamento immediato delle spese legate all’acquisto di prodotti chimici e un impatto positivo sull’ambiente. Grazie a questa innovazione, la durata dell’autonomia della macchina non dipende più dalla quantità di soluzione, ma dalla capacità della batteria, riducendo così i tempi di fermo macchina. Il risultato è una gestione più fluida e continua del lavoro, senza interruzioni per la sostituzione dell’acqua e con un notevole aumento della produttività.

Scopriamo come funziona la tecnologia ReWater La tecnologia ReWater è disponibile in due versioni: con un sistema di filtraggio a due o a quattro fasi, ognuna delle quali progettata per adattarsi alle esigenze specifiche dei diversi modelli di lavasciuga Comac.

ReWater a 2 fasi Il sistema a due fasi è disponibile per i modelli Antea, Versa, Vega, Innova Comfort, Optima, C85, C120 e Combimac. In questo sistema, durante la prima fase, la soluzione di lavaggio usata durante le operazioni di pulizia viene raccolta nel serbatoio di recupero, su Vega, C85, C120 e Combimac viene anche fatta passare attraverso un filtro a cestello in ingresso, capace di trattenere i residui solidi presenti nell’acqua. Durante la seconda fase, l’acqua filtrata passa attraverso un filtro mesh e viene rimessa in circolo tramite una pompa che la riporta alle spazzole per poi essere riutilizzata, mantenendo il serbatoio della soluzione sempre pulito e ottimizzando il processo di pulizia.

ReWater a 4 fasi Il sistema a quattro fasi, disponibile per il modello C85, offre una filtrazione ancora più accurata. Inizia con la raccolta della soluzione di lavaggio nel serbatoio di recupero, dove passa attraverso un filtro a cestello per trattenere i residui solidi. Successivamente, l’acqua passa per un filtro di disoleazione, dove la soluzione viene separata dalle sostanze di diversa densità. Una volta chiarificata, l’acqua viene ulteriormente filtrata attraverso un filtro mesh, per poi essere raccolta e rimessa in circolo nel sistema. Scegliere una lavasciuga Comac con tecnologia ReWater rappresenta quindi la scelta ideale per chi vuole risparmiare risorse, ridurre i costi e avere un impatto positivo sull’ambiente.

Scopri da vicino la tecnologia ReWater!

Interclean Amsterdam – Padiglione 1 – Stand 419.

www.comac.it