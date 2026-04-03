Unger presenta le sue nuove soluzioni a Interclean Amsterdam

Unger, con le novità che presenterà a Interclean Amsterdam 2026, rafforza il suo impegno a rendere la pulizia professionale ancora più efficiente, sicura e sostenibile.

Il sistema HydroPower® Nano fornisce acqua pura al 100% senza elettricità o pompa. La nano-membrana aumenta notevolmente la portata per ogni confezione di resina fino a 14 volte, mentre il Flow Optimizer garantisce sempre una quantità d’acqua sufficiente per il lavoro.

Grazie al telaio robusto, il sistema rimane mobile e versatile. Disponibile come set completo (NANOD) o variante base (NANOE). HydroPower Nano è candidato all’Innovation Award dell’Interclean. Per le superfici delicate, UNGER introduce nuove lame in plastica in tre larghezze. Rimuovono efficacemente residui di colla, vernice o insetti senza causare graffi e sono compatibili con i comuni raschietti Unger (raschietto per vetri NINJA™ (15 cm), raschietto per vetri ErgoTec® (10 cm) e raschietto di sicurezza ErgoTec® (4 cm)).

Con il kit per la pulizia delle finestre Green Label (GTK35), UNGER lancia sul mercato il primo set completo al mondo certificato sostenibile per la pulizia dei vetri. Combina materiali riciclati, componenti durevoli “Made in Germany” e materie prime certificate, visibili nel caratteristico design verde-blu, il tutto nella comprovata qualità professionale Unger. Il lavavetri è dotato di un nuovo rivestimento in microfibra di plastica riciclata con fibre abrasive.

Per la massima velocità su grandi superfici vetrate, il kit completo NINJA™ 6in1 45 cm offre un kit premium con lavavetri largo 45 cm. Tergivetro ergonomico da 45 cm, panno in microfibra, raschietto e fondina. Con queste novità, UNGER rafforza il suo impegno a rendere la pulizia professionale ancora più efficiente, sicura e sostenibile.



www.ungerglobal.com