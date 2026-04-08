La nuova generazione di spazzatrici MP-HT a Interclean Amsterdam

Dal 14 al 17 aprile 2026, Interclean Amsterdam torna a essere il punto di riferimento internazionale per il cleaning professionale. Anche quest’anno MP-HT conferma la propria presenza con uno stand che racconta un percorso di evoluzione costante, dove innovazione tecnologica e centralità dell’operatore si fondono in un’unica visione.

Nel 2024 l’azienda aveva presentato una scelta controcorrente: l’adozione dei 24 Volt anche su macchine di grandi dimensioni, come Wind Ant e Stout E+. Una decisione tecnica precisa, nata per coniugare efficienza energetica, compattezza, reperibilità dei componenti e facilità di manutenzione. Un cambio di paradigma che ha rafforzato l’idea di sostenibilità di MP-HT: meno complessità, più accessibilità, massima produttività.

Oggi questo percorso prosegue con un’immagine rinnovata che mette al centro un concetto chiave: l’operatore come “eroe gentile”. Chi lavora ogni giorno per mantenere puliti spazi urbani e industriali compie una missione silenziosa ma fondamentale. Pulire non è solo rimuovere lo sporco: è lasciare un segno positivo, generare valore, contribuire al benessere collettivo.

In questa visione, ogni macchina MP-HT nasce come uno scudo tecnologico, caratterizzato da:

• struttura in metallo, solida e durevole;

• ergonomia studiata per ridurre l’affaticamento;

• filtrazione efficace, per un lavoro in piena sicurezza.

La tecnologia non sostituisce l’operatore, ma diventa estensione delle sue capacità. Lo strumento che lo accompagna nel compimento della sua missione. Accanto ai modelli Wind Ant, Stout E+ e Handy E+, MP-HT presenterà una nuova spazzatrice uomo a bordo con carico posteriore. Una rivisitazione moderna di un modello storico dell’azienda, riprogettata secondo i principi che guidano ogni sviluppo MP-HT: semplicità d’uso, prestazioni elevate, sicurezza strutturale e ampia possibilità di personalizzazione. Una macchina robusta ma flessibile, capace di adattarsi alle esigenze operative di imprese e dealer, mantenendo al centro l’esperienza di guida e di lavoro.

Anche la posizione in fiera riflette questa vocazione all’innovazione. MP-HT sarà nel nuovo Padiglione 8, un’area dedicata all’esperienza e alle tecnologie “in azione”, uno dei poli più dinamici dell’edizione 2026. Qui l’innovazione si tocca con mano, si prova, si vive. Esattamente come accade con le macchine MP-HT: l’esperienza d’uso è il vero valore aggiunto.

MP-HT vi aspetta al Padiglione 8 Stand 430, per scoprire come tecnologia, sicurezza ed esperienza possano diventare lo scudo dei vostri “eroi gentili” e trasformare ogni intervento di pulizia in un gesto di qualità e responsabilità verso la collettività.



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