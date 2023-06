Polti Sani System testato dall’ospedale Burlo Garofolo di Trieste

Polti Sani System è stato testato dall’SSD di Odontostomatologia dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste per la disinfezione di tre diverse superfici odontoiatriche con esiti più che soddisfacenti. Lo studio, pubblicato su Applied Sciences, è stato condotto su 19 superfici ad alto rischio di contaminazione biologica.

Supponendo la contaminazione microbica di 19 superfici odontoiatriche complete di lampada, pulsantiera e sputacchiera (le più esposte ai microrganismi patogeni), dallo studio pilota in vitro* è emerso come, grazie all’utilizzo di Polti Sani System, queste stesse superfici siano risultate disinfettate velocemente, facilmente e senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Questo apprezzabile risultato è stato raggiunto grazie all’erogazione di vapore saturo secco surriscaldato fino alla temperatura di 180°C, perpendicolarmente alla superficie da disinfettare mantenendo una distanza di 0.5 cm dalla stessa per un tempo pari a 30 secondi effettuando almeno un passaggio alla velocità di 10 cm/s.

“I risultati ottenuti confermano ancora una volta la straordinaria efficacia disinfettante di Polti Sani System e questo studio pilota rappresenta un significativo contributo scientifico per introdurre nuovi protocolli di disinfezione con vapore saturo secco surriscaldato fino alla temperatura di 180°C; un sistema rapido, quotidiano e non tossico, insomma, una valida alternativa ai disinfettanti chimici che, in quanto tale, non necessita nemmeno di DPI per gli utilizzatori” sottolinea Stefano Polti, responsabile commerciale della divisione professionale e membro del Cda di Polti Spa.

Polti Sani System è un sistema brevettato per la disinfezione a vapore fino a 180° C, sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica. Testato nell’eliminazione fino al 99,999%** di virus germi, batteri, funghi e spore, il vapore è un alleato potente, naturale per sanificare tutti gli ambienti professionali.

Gli apparecchi Polti Sani System offrono tutta la sicurezza del made in Italy, frutto dell’esperienza di un’azienda come Polti che, grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, ha fatto del vapore la sua vocazione. Molti sono i vantaggi, primo fra tutti la rapidità: la nuvola di vapore secco e surriscaldato che avvolge le superfici agisce in pochi secondi ed è ideale per disinfezioni frequenti. Sicuro anche in presenza di persone e animali, asciuga rapidamente per la massima praticità, infatti gli ambienti possono essere subito riutilizzati L’erogazione, poi, non avviene a contatto con le superfici, prevenendo la cosiddetta cross-infection. Adatto a tutte le superfici, compresi i tessuti, il vapore arriva anche sui materiali a geometria complessa.





*Titolo dello studio: Evaluation of the effectiveness of an overheated dry-saturated steam disinfection device in the control of the microbial contamination on dental fomites by ATP bioluminescence analysis: a pilot in vitro study.

**Test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus – incluso coronavirus SARS-CoV2 – germi, batteri, funghi e spore.