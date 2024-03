Pfe & Lim presentano il nuovo servizio di lavanolo per il Gruppo Orpea

PFE e LIM, Lavanderia Industriale Mappanese, hanno presentato l’organizzazione e le caratteristiche della fornitura integrata dei servizi di lavanolo erogati in favore delle strutture assistenziali e per la cura delle persone fragili del Gruppo Orpea.

Un meeting di confronto e pianificazione, realizzato in collaborazione con Gruppo Orpea, in cui PFE & LIM hanno illustrato gli aspetti principali e le caratteristiche che contraddistinguono e caratterizzano il nuovo servizio.

“L’aggiudicazione dell’appalto di lavanolo rivolto a favore delle strutture del gruppo Orpea Italia, rappresenta per la nostra azienda un motivo sia di orgoglio per il presente, che di stimolo per il futuro. Il fatto che un Cliente di questo livello, abbia individuato in LIM il partner cui affidare un servizio tanto caratterizzante e strategico, è la conferma che cercavamo dal mercato, che la strada intrapresa è quella giusta e che la competenza riconosce e ripaga la qualità prodotta. In quest’ottica, pensiamo che abbiano fatto e continueranno a fare la differenza, la nostra qualificazione, le molteplici certificazioni e la possibilità di digitalizzare tutte le operazioni amministrative legate ai servizi resi, ha dichiarato il CEO di LIM Alberto Scarafiotti.

“Siamo consapevoli dell’importanza del nostro operato teso a rendere un servizio eccellente agli ospiti delle strutture assistenziali e di cura di Orpea, ha affermato Salvatore Avola, Amministratore Delegato di Pfe S.p.A.. Abbiamo curato in ogni dettaglio la partnership con LIM ed Orpea grazie al contributo del nostro Sales manager Roberto Colombo. Quest’attività contribuisce a soddisfare gli elevati standard, anche dei servizi alberghieri, che caratterizzano il Gruppo Orpea. Raggiungere e mantenere elevati livelli di servizio è un impegno quotidiano che ci coinvolge nel ruolo di partner con Orpea, che ringraziamo per la fiducia accordataci”.

La definizione del contratto tra Orpea e PFE-LIM è il risultato di mesi di analisi e studio che hanno dato seguito alla prima importante tender perfezionata dall’attuale Procurement Dept della BU Italy del Gruppo Orpea, oggi attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella gestione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili.