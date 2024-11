PestWorld 2024 raggiunge nuovi record a Denver

PestWorld 2024, tenutosi al Gaylord Rockies Resort & Convention Center di Denver, Colorado, USA, dal 22 al 25 ottobre, ha visto una partecipazione senza precedenti.

Per la prima volta, più di 4.000 delegati hanno partecipato all’evento, tra cui oltre 500 internazionali provenienti da 53 paesi diversi. Anche l’area espositiva ha raggiunto nuovi picchi, con circa 280 espositori. I numeri straordinari sembrano rispecchiare perfettamente l’atmosfera dell’evento ospitato a Denver, la “Città del Miglio di Altezza,” che sorge esattamente a un miglio sopra il livello del mare.

L’evento, organizzato dalla National Pest Management Association (NPMA), è stato inaugurato dalla CEO Dominique Stumpf. Durante la cerimonia di apertura, la Stumpf ha dichiarato entusiasta: “Questo non è solo un congresso annuale, ma è un’occasione per ritrovarci, ricaricarci e progettare insieme il futuro della gestione dei parassiti.”

Appropriatamente ospitata a Denver, la cerimonia di apertura, sponsorizzata da Envu. Nei tre giorni successivi, i delegati hanno avuto ampie opportunità di apprendimento e condivisione. Oltre 70 sessioni educative hanno esplorato temi che spaziavano da questioni tecniche, come la progettazione di città a prova di roditore e le migliori pratiche per la fumigazione, fino al controllo della fauna selvatica e alla sicurezza sul lavoro. Molti incontri erano inoltre dedicati alla gestione aziendale e alle nuove tecnologie.

L’esposizione ha confermato il suo ruolo centrale negli eventi PestWorld, con stand provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma anche da Europa, Sud America e Asia. In questo contesto internazionale, Envu ha colto l’occasione per annunciare l’acquisizione di In2Care, azienda olandese specializzata in tecnologie anti-zanzara.

La partecipazione è stata forte anche alla riunione della Global Pest Management Coalition, con rappresentanti di paesi come Canada, India, Pakistan, Marocco, Repubblica Dominicana e Maldive. In questa occasione, la presidenza della Coalizione è passata da Alberto Ponjoan, spagnolo, a Manuela Cordeiro dal Portogallo, rappresentante della Confederazione delle Associazioni Europee di Pest Management (CEPA).

Gli eventi PestWorld offrono anche ampie opportunità di networking, specialmente nei momenti sociali. Il ricevimento internazionale, sponsorizzato da Orkin, si è rivelato come sempre popolare, e la festa PestFest, sponsorizzata da MGK, ha chiuso in bellezza questi quattro giorni intensi. Entrambi gli eventi si sono svolti all’aperto, approfittando delle splendide giornate di sole che hanno accompagnato PestWorld 2024.

Segnate la data: il prossimo PestWorld si terrà a Orlando, in Florida, dal 21 al 24 ottobre 2025.