Pareti auto-pulenti facilitano la pulizia grazie al titanio

Un nuovo hotel a Copenaghen, l’hotel Ottilia, facilita la vita ai suoi addetti alla pulizia grazie alle pareti delle camere che si disinfettano da sole. L’hotel Ottilia ha trattato le pareti interne delle camere degli ospiti con uno CleanCoat, uno spray trasparente inodore e incolore efficace contro i germi e le spore.

Una volta spruzzato su una superficie CleanCoat, sviluppato dall’azienda danese ACT.Global, forma una pellicola che appena esposta alla luce, grazie al diossido di Titanio ( TiO2 ) contenuto, subisce una reazione di fotocatalisi che decompone microbi come batteri, virus, spore e composti chimici come i VOC (composti organici volatili).

Quando il diossido di titanio viene esposto alla luce sono generate delle coppie di elettroni-lacune che trasformano l’umidità dell’aria e l’ossigeno in radicali liberi che attaccano i germi con cui vengono in contatto.

Il prodotto ha passato 24 test europei condotti su batteri, anche antibiotico resistenti, spore e VOC come formaldeide e benzene .

“Nonostante i costi non proprio bassi, dopo due anni di test abbiamo deciso di adottare CleanCoat perché ha ridotto il carico di lavoro degli addetti alle pulizie del 50% e anche lo spreco di acqua” spiega Karin Nielsen, CFO della catena Brochner Hotels di cui Ottilia fa parte. L’ambiente risulta quindi più sano sia per il personale sia per i clienti, più eco-friendly e velocizza le attività per la preparazione delle stanze. All’arrivo i nuovi ospiti, vi potranno accedere in tempi molto più brevi..