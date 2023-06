Online il Position paper di LPS sul nuovo Codice appalti

Il Position Paper di Legacoop Produzione e Servizi, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo e del Lavoro Daniele Branca, è un documento utile che contiene il parere ufficiale di LPS sul nuovo Codice degli appalti.

Il 1° luglio entrerà in vigore il nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 36/2023); negli ultimi mesi Legacoop Produzione e Servizi è stata impegnata in numerosi incontri sui territori per raccogliere le valutazioni degli uffici gare e legali delle cooperative.

Il nuovo Codice contiene alcuni cambiamenti importanti, soprattutto per quanto riguarda i 12 articoli dedicati ai principi, tra i quali spiccano il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell’accesso al mercato (artt. 1-3) che, per espressa previsione (art. 4) costituiscono principio interpretativo e applicativo di tutte le norme del Codice; allo stesso tempo rimangono alcune norme da completare attraverso degli atti regolatori per evitare il ripercuotersi sul mercato di effetti negativi.

Il Position Paper LPS, che è stato presentato in occasione dell’evento sul nuovo Codice Appalti tenutosi a Bologna e organizzato in collaborazione con Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Integra e CONSCOOP, è da intendersi come una versione 1.0 e quindi un documento aperto che evolverà con valutazioni più puntuali, una volta che il Codice sarà entrato in vigore, grazie all’applicazione pratica e sulla base delle ricadute concrete che avranno le nuove norme.

CLICCARE PER LEGGERE IL POSITION PAPER