Nuovo corso Sutter Professional

Il nuovo corso gratuito di Sutter Professional : “Dalla progettazione alla giusta stima di un cantiere di pulizia” avrà luogo a Padova il 31 marzo prossimo.

In un contesto sempre in continua evoluzione, soprattutto tecnologica, il ruolo di un’azienda non si esaurisce più nella mera produzione e commercializzazione di un prodotto, ma deve necessariamente integrarsi nel continuo dialogo tra le figure professionali che interagiscono nel settore, attraverso strumenti e metodologie innovative.

Questo lo scopo della Sutter Professional Accademy: offrire moduli teorici, affiancamenti ed operazioni pratiche per consentire all’operatore di accrescere la sua conoscenza e migliorare la qualità del suo lavoro.

Il corso, a titolo gratuito, inizierà alle 8.45 e si concluderà alle ore 13 presso il Four Points by Sheraton di Padova il prossimo 31 marzo. Questi gli obiettivi:

Saper realizzare un progetto tecnico ed un progetto economico a seguito di un buon sopralluogo o per il rispetto del capitolato.

Trasformare un progetto in un piano operativo.

Saper sfruttare il progetto per creare un buon bilancio di gestione.

I destinatari sono titolari, responsabili tecnici dei cantieri, responsabili ufficio gare, responsabili commerciali.

Per iscrizioni:

Modulo Iscrizione