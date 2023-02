Novità a ISSA Pulire 2023

Una collettiva di Legacoop Produzione e Servizi con otto imprese parteciperà a ISSA Pulire a Milano dal 9 all’11 maggio.

Issa Pulire, come è noto, è l’unica fiera in Italia, e tra le più importanti al mondo, ad accogliere l’intero settore della pulizia e della sanificazione professionale, e offre una proposta merceologica completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la pulizia professionale, l’igiene e la sanificazione degli ambienti. E’ l’evento di riferimento per tutto il settore e per i mercati affini. La 26esima edizione di Issa Pulire si svolgerà dal 9 all’11 maggio a Rho Fieramilano. L’ingresso è gratuito con la registrazione a: http://ticketonline.fieramilano.it/issapulire/2023/operatori/index.jsp?lang=it

Andrea Laguardia, Direttore di Legacoop Produzione e Servizi, spiega in collegamento con gsanews.it le ragioni della partecipazione a ISSA Pulire con una collettiva di otto imprese, e le aspettative e le priorità di questi primi mesi del 2023.