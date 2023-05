Diversey e ISS: il cleaning professionale green è realtà

Per Diversey e ISS Facility Services la transizione ecologica prende vita ogni giorno sui cantieri di tutto il mondo: ecco una best practice fatta con un cliente primario su scala globale, attivo nel settore della moda.

Obiettivo del progetto era creare il primo cantiere certificato Ecolabel e in grado di fornire in modo analitico l’impatto di Co2, ma dimensionato su scala planetaria. L’idea è sostenuta da Bureau Veritas, che certifica il servizio secondo la norma ISO14067 in collaborazione con Punto3. Questa esperienza è in corso da un intero anno; Diversey ha la possibilità di essere un autentico hub che accentra competenze, prodotti, macchine e attrezzature.

Per questa operazione sono stati selezionati per l’utilizzo i prodotti di fascia più alta, sia per ragioni di resa che di impatto sulla misurazione della Carbon Footprint: nella fattispecie il valore CO2 emessa è stato scalato sull’unità “metro quadro pulito”. Le soluzioni Diversey si basano prevalentemente su sistemi che prevedono l’uso di formulazioni superconcentrate , ove possibile, è stata scelta la via del ricondizionamento e pre-impreganzione di panni e mop.

Fra questi l’innovativo sistema Safe Pack, costituito da cartucce che contengono prodotti Ecolabel concentrati. Per quanto riguarda le macchine, la gamma di lavasciuga di TASKI ULTIMAXX ha permesso, grazie all’innovativo sistema di telemetria, di calcolare in tempo reale l’impatto ambientale delle pulizie in termini di CO2 emessa per metro quadro pulito, offrendo un dato puntuale in termini di risparmio di acqua, chimica, energia e imballaggi.A proposito di imballaggi, la razionalizzazione ed il monitoraggio costanti concorrono ad ottimizzare i numeri nell’impatto finale delle emissioni. Ma sono proprio le persone che prestano il servizio a materializzare questa best practice, che ISS ha battezzato programma “Pure Space”.

Ne parla Andrea Salomoni, Head of Cleaning product & Perfomance di ISS: “Pure Space è una soluzione globale e sostenibile che offre standard di alta qualità e garanzia di risultato per nostri clienti in tutto il mondo. È un sistema standardizzato di metodologie, macchinari, attrezzature e prodotti, creato grazie alla condivisione delle Best practice raccolte in tutti paesi in cui ISS è presente. Un programma di formazione completo per i nostri Placemakers ed un manuale di istruzioni per condurre gli Audit di Qualità completano Pure Space, un prodotto scalabile che assicura che i servizi di pulizia vengano erogati secondo i nostri requisiti di elevata qualità e nel modo più efficiente possibile.”

www.diversey.it

www.it.issworld.com