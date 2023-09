CMS Berlin 2023: la piattaforma di dialogo per l’industria della pulizia

Come già anticipato in un precedente articolo, siamo arrivati all’appuntamento con CMS Berlin ( 19 – 22 settembre), la principale fiera tedesca dedicata alla pulizia e all’igiene. La manifestazione è pronta ad accogliere l’industria del settore per presentare le ultime innovazioni ed essere il luogo privilegiato per dialogo e lo scambio di conoscenze.

Innovazione e dialogo per un settore fondamentale

L’importanza dell’igiene e della pulizia non è mai stata così evidente come negli ultimi anni, e CMS Berlin 2023 sarà l’occasione perfetta per fare il punto sullo stato dell’arte dell’industria e sulla sua evoluzione futura. Questo evento non è solo una fiera commerciale ma anche una piattaforma di dialogo, dove i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le ultime tendenze, condividere esperienze e acquisire conoscenze.

Il CMS Practice Forum

Il CMS Practice Forum, è realizzato in collaborazione con importanti associazioni di settore, tra cui l’Associazione federale del settore delle pulizie (BIV ), l’Associazione dei sistemi di pulizia dell’associazione tedesca dell’industria meccanica (VDMA) e l’Associazione dell’industria dell’igiene (IHO). Il Practice Forum presenta argomenti di settore rivolti a un pubblico specifico, tra cui quelli che rappresentano l’igiene e la salute e il settore alberghiero.

Tra i temi sanitari ci saranno i servizi di pulizia edilizia per le strutture sanitarie, la disinfezione UV e un aggiornamento sui servizi di pulizia ospedaliera. Le pulizie verdi riguarderanno specificamente il settore alberghiero. Sul tema della sostenibilità si terranno numerose conferenze, tra cui sul Green Deal dell’UE, sui rapporti sulla sostenibilità, sulle certificazioni, sulle macchine per la pulizia sostenibili.



Altri argomenti trattati saranno le pulizie diurne, la sicurezza informatica, gli standard dei dati, i corsi di digitalizzazione, nonché il diritto contrattuale relativo ai servizi di pulizia degli edifici e molto altro ancora.

Sul sito del CMS è riportato il dettaglio completo del programma delle lezioni , che si svolgeranno in inglese e tedesco. Tutte le lezioni del programma collaterale sono comprese nel prezzo del biglietto.