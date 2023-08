Cms Berlin, il ritorno

Cms Berlin, la kermesse tedesca dedicata al cleaning professionale, dopo quattro anni di pausa torna in scena dal 19 al 22 settembre prossimi. La manifestazione offre un ricco spaccato del mercato del settore e preziose opportunità per scambiarsi informazioni, prospettive e know how.

Dopo una pausa “forzata” di quattro anni, Cms Berlin torna in scena in grande spolvero. L’appuntamento è nel quartiere fieristico della capitale tedesca dal 19 al 22 settembre prossimi, per una panoramica completa del mercato internazionale del cleaning.

Partner prestigiosi

A sottolineare l’importanza del settore, la presenza dell’Associazione federale tedesca delle corporazioni del commercio delle pulizie (Biv), Bonn, dell’Associazione commerciale dei sistemi di pulizia, dell’Associazione tedesca dell’industria meccanica (Vdma) e dell’Associazione dell’industria dell’igiene (Iho), prestigiose partner dell’evento. Del resto si parla del più grande mercato europeo delle pulizie in termini di volumi, occupazione e produzione, con una forza lavoro che conta la bellezza di 657mila operatori e un fatturato di 21,2 miliardi di euro (dati 2021).

La carenza di personale frena la crescita

Qui però iniziano le criticità. Infatti la crescita è frenata da una sempre maggiore carenza di personale. Secondo il Biv, oltre il 90% delle aziende ha urgente bisogno di personale. Anche perché, malgrado la diffusione della digitalizzazione, il settore rimane ad alta intensità di manodopera. Oltre alla formazione di base e avanzata, il settore si concentra sul tema del’integrazione nel mercato del lavoro: basti pensare che il 40% dei dipendenti non ha un passaporto tedesco.

Il mercato delle macchine

Stando ai dati Vdma, durante il periodo di crescita prima della pandemia le aziende di macchine per la pulizia sono state in grado di posizionarsi saldamente: un bel viatico per superare la crisi. Nel 2021 le vendite di macchine hanno riguadagnato il 16%, raggiungendo 837 milioni di euro. Nel 2022, l’inflazione è iniziata e il fatturato è aumentato nominalmente di un altro cinque per cento a 879 milioni di euro. Dati meno incoraggianti arrivano dai chimici, per cui si spera una rapida risalita.

Cifre record da superare

Gli organizzatori, intanto, contano di poter eguagliare o addirittura superare le cifre record dell’ultimo Cms, l’edizione 2019 a cui hanno partecipato 448 espositori provenienti da 25 paesi e distribuiti su oltre 31mila mq di padiglioni e area esterna. Oltre 20mila i visitatori, da ben 80 Paesi.

L’ambitissimo “Purus award”

A onorare questo potenziale di ricerca e sviluppo sarà il Purus Innovation Award, assegnato in sei categorie: grandi macchine, piccole macchine, attrezzature, igiene dei bagni, strumenti e sistemi digitali e prodotti per la pulizia. Una giuria di nove membri composta da esperti di alto profilo ha valutato le candidature e nominato i finalisti che sono stati annunciati il 23 giugno. La consegna dei premi avverrà il 19 settembre in occasione di un evento serale presso la Marshall Haus.

La rosa dei finalisti

Si tratta di uno tra i riconoscimenti più ambiti del settore, come dimostrano le 83 iscrizioni al concorso per il primo turno. Un numero davvero importante da cui non è stato semplice estrarre la “rosa” dei finalisti. Vediamoli uno dopo l’altro: per le Grandi Macchine Adlatus Robotics GmbH con il sistema robot aspirapolvere completamente autonomo SR1300; Gausium (Gaussian Robotics Holdings Limited) Scrubber 50 Pro; Miele & Cie. Kg Pwm 509 Mopstar 90. Per le più piccole troviamo Hako GmbH Scrubmaster B5 ORB 430, Nexaro GmbH con Nexaro NR 1500, Tg hyLift GmbH con hyCleaner solar robot compatto.

Attrezzature, prodotti e tanto digitale

Tra le attrezzature si sono segnalati Unger Germany GmbH con nLITE PowerPad, Vermop Salmon GmbH con Universale Uno, Wecovi GmbH con Bubble Flush. Una particolare categoria è quella dell’Igiene del bagno: si sfideranno Tork – Essity Professional Hygiene GmbH forte dei Dispenser sostenibili Tork, Kimberly-Clark GmbH con il Servizio di raccolta dispenser Kimberly-Clark Professional Icon e riciclaggio RightCycle, Wepa Professional GmbH con Black Satino GreenGrow. Non poteva mancare una sezione dedicata al digitale: per contendersi il premio scenderanno in campo ancora Nexaro GmbH con Nexaro Hub, Soobr AG con Soobr Smart Cleaning SaaS, Taqt sas con TaqtOne. Per i Prodotti per la pulizie vedremo Alfred Kärcher SE & Co. Kg con il Detergente attivo naturale PressurePro, alcalino RM 82N, Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA con Ecolution Forol Pavimento e Tana-Chemie con GmbH Switch sistema di dosaggio.

www.cms-berlin.de