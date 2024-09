Newpharm Group: nuovo stabilimento e crescita del fatturato del 23%

Newpharm Group inaugura un nuovo stabilimento nella stessa area commerciale dal suo Headquarter. La costruzione è stata realizzata in tempi record grazie all’ottima cooperazione tra proprietà, amministrazione pubblica e ditte costruttrici.

Lo stabile, con un’area attrezzata di 6000 mq, rispecchia appieno la propensione dell’azienda padovana all’innovazione e al “forward thinking”. Dotato delle più moderne tecnologie e delle più avanzate misure di sicurezza, include un magazzino e un centro polifunzionale con aree meeting dotate di tecnologia basata sull’intelligenza artificiale (“Artificial intelligence based”), showroom, area attrezzata per hospitality, aree tecniche e workshop.

Un nuovo magazzino dedicato allo stoccaggio di prodotti, con oltre 1200 posti pallet, rende la piattaforma logistica ancora più funzionale ed efficiente. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità e alla creazione di energia “pulita”, permettendo un alto livello di autosufficienza grazie all’espansione del parco fotovoltaico, che porta la potenza totale installata a 50 kW. Le divisioni delle aziende facenti capo a Newpharm Group hanno registrato un aumento del fatturato del 23% rispetto all’anno precedente, nonostante un’annata con condizioni meteorologiche sfavorevoli, grazie agli investimenti in prodotti, capitale umano e comunicazione.

“Newpharm Group continua la sua costante crescita grazie a una solida politica familiare basata su impegno, dedizione e costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo. Questo ci ha permesso di portare sul mercato formulazioni efficaci e rispettose dell’ambiente, offrendo soluzioni di alta qualità e costante professionalità al fianco dei nostri clienti. L’azienda è fatta di persone: abbiamo una squadra di professionisti preparati e ben integrati, che contribuiscono con grande coesione al nostro successo.” ha affermato Dionisio Bagarollo, Fondatore e Amministratore Delegato di Newpharm Group.

Il management di NewpharmGroup, composto dai figli Claudia ed Enrico, co-General Manager, prevede che la crescita e gli utili continueranno a migliorare, con l’obiettivo di superare il fatturato di 14 milioni di euro nel 2024. “Il nostro approccio ci ha permesso di conseguire numerose innovazioni, inclusi alcuni brevetti strategici, grazie alla passione, dedizione e preparazione delle nostre risorse. Sono previste nuove assunzioni di profili specializzati per elevare ulteriormente il livello di competenza”. Attualmente, il Gruppo conta oltre 140 collaboratori.

NewpharmGroup, con sede a S. Giustina in Colle (PD), è stata fondata nel 1982 ed è una delle società leader nel settore del controllo infestanti in ambito civile, zootecnico e al servizio delle aziende di disinfestazione, esportando in più di 35 Paesi nel mondo. Oltre a queste attività, il Gruppo opera da sempre in diverse altre linee di business, come il settore medicale, che contribuiscono in modo significativo e sinergico alla nostra continua crescita.

www.newpharm.it