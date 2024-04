Nasce ISSA PULIRE TECH: la fiera della componentistica per la pulizia professionale

ISSA PULIRE TECH, il nuovo evento fieristico dedicato a componenti, parti di ricambio e accessori per macchine e attrezzature per la pulizia e sanificazione professionale è stato presentato durante una conferenza stampa il 3 aprile al Grattacielo Pirelli, sede di Regione Lombardia.

E’ stato così presentato l’ultimo tassello all’universo di ISSA PULIRE: ISSA PULIRE TECH, una manifestazione che si pone come complemento indispensabile all’evento principale. Questa nuova iniziativa si propone di integrare l’offerta merceologica con una vasta gamma di soluzioni tecnologiche, motoristiche, elettriche, elettroniche, meccaniche, hardware e software, offrendo così un panorama completo delle più recenti innovazioni nel settore.

L’evento si svolgerà in contemporanea con ISSA PULIRE dal 27 al 29 maggio 2025 presso Fiera Milano, ottimizzando così la presenza degli operatori del settore su tutte le giornate della manifestazione. Questa sinergia permetterà ai partecipanti di accedere a una vasta gamma di prodotti e soluzioni, rappresentando un’opportunità unica per fabbricanti, distributori e utilizzatori finali di incontrarsi, condividere conoscenze e sviluppare nuove partnership commerciali. Sarà ospitato nel padiglione 16, adiacente agli 8 e 12 già occupati nella scorsa edizione, e collegato alla attraverso un tunnel pedonale.

Alla conferenza stampa hanno presenziato illustri ospiti del mondo istituzionale e fieristico, tra cui Giacomo Cosentino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network, e Paolo Eterno, Hosted Exhibitions Manager di Fiera Milano.

La partecipazione delle istituzioni sottolinea l’importanza strategica di questo evento per il settore e conferma il sostegno e l’interesse delle istituzioni nei confronti dell’innovazione e dello sviluppo economico. “Siamo orgogliosi di poter ospitare a Milano e in Lombardia la prima fiera europea della componentistica, iniziativa che conferisce ulteriore prestigio e centralità al sistema fieristico della nostra regione – sottolinea il Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino-. Questa manifestazione dedicata al comparto della pulizia professionale sarà sicuramente anche occasione per intercettare nuovi flussi turistici e generare un indotto significativo a beneficio dell’economia lombarda e dell’intero territorio”.

“Questo nuovo progetto fieristico era nelle ragioni del trasferimento di ISSA Pulire da Verona a Milano. Contaminazione, integrazione, espansione sono le parole che meglio descrivono una volontà ancestrale, condivisa da molti ma a lungo taciuta. Finalmente, dopo la prima edizione a Milano che consideriamo un rodaggio straordinario, con ISSA PULIRE TECH comincia un percorso di crescita, sostenuto da nuove co-locations e da nuove merceologie che reagiranno con i contenuti della tradizione. ISSA PULIRE si avvia a celebrare la sua 27a edizione”. Questo ha evidenziato Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network nel suo intervento di presentazione.

Infine Paolo Eterno, Hosted Exhibitions Manager di Fiera Milano ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni fieristiche definendole “uno strumento sempre più raffinato e insostituibile per fare business ed essere anticipatori; mi piace affermare che ISSA Pulire, a cui siamo legati, è una manifestazione che rappresenta un comparto di fondamentale importanza”.

ISSA PULIRE TECH si presenta dunque come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano nel campo della pulizia e della sanificazione professionale, offrendo l’opportunità di scoprire le ultime tendenze e tecnologie e di costruire solide relazioni commerciali.