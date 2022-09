Markas lancia SmartGate, la smart digital platform per i servizi

Markas ha messo a punto SmartGate, una smart digital platform di ultima generazione.

In grandi strutture complesse e articolate, come ospedali ed edifici con accesso al pubblico, poter disporre di una dashboard centralizzata per monitorare i servizi esternalizzati può portare a grandi vantaggi in termini di efficienza, controllo e organizzazione.

Partendo dalla sua esperienza trentennale nella gestione di servizi di pulizia per ospedali e grandi istituzioni, Markas ha messo a punto una smart digital platform di ultima generazione. Una soluzione che agevola la comunicazione, traccia lo stato di avanzamento dei servizi svolti e permette di valutare la qualità del servizio.

La piattaforma si basa sulle planimetrie reali e sempre aggiornate delle strutture, in modo da costruire un sistema altamente personalizzabile e basato sull’effettivo patrimonio immobiliare del cliente. Tutte le informazioni sono “costruite” sulle planimetrie e così l’utente può navigare direttamente nelle planimetrie della propria struttura per aprire richieste di servizio, vedere lo stato del servizio svolto, consultare i controlli di qualità e tanto altro.

Altri vantaggi che SmartGate offre:

Un unico sistema di gestione SmartGate è un sistema di gestione multilingua in grado di interfacciarsi e comunicare con i diversi sistemi software deli cliente. Questa caratteristica offre un notevole vantaggio in termini di configurabilità, flessibilità e trasparenza.

Tutte le informazioni sempre accessibili La possibilità, garantita da SmartGate, di monitorare a 360 gradi tutto ciò che succede all’interno della struttura si basa e si costruisce attorno all’utilizzo dei dati. Il cliente, difatti, può autonomamente esportare qualsiasi dato, oltre che monitorare in tempo reale ogni intervento e richiesta. La tracciabilità, quindi, è uno degli elementi portanti sul quale si costruisce questo sistema innovativo, tant’è che all’interno del portale vengono storicizzate anche tutte le variazioni del patrimonio immobiliare.

Qualità è condivisione Continuando a ragionare in termini di trasparenza, la condivisione dei controlli e la certificazione di qualità offerta dai servizi giocano un ruolo fondamentale. In questo senso SmartGate permette al cliente di definire i controlli, sia in termini di qualità che di processo, secondo le policy condivise e concordate. Inoltre gli esiti e le schede di controllo sono accessibili, consultabili e storicizzate continuamente e sempre a disposizione.

L’integrazione tra innovazione e semplicità Con SmartGate innovazione fa rima con semplicità: questo sistema integrato, infatti, è dotato di un’interfaccia utente estremamente user friendly e facile da utilizzare. Il sistema, inoltre, è pensato per essere consultato sia tramite desktop che attraverso mobile o smartphone, facilitando di conseguenza un uso sempre più facile e intuitivo da parte di tutto il personale.

La sicurezza al centro Quando si parla di digitalizzazione, di utilizzo e tracciamento dati, è fondamentale ricordare che la sicurezza rappresenta una chiave di volta determinante per uno strumento efficiente. Ecco perché SmartGate garantisce, al cliente, la protezione assoluta dei dati raccolti assicurando la loro integrità attraverso policy di monitoraggio e data recovery.

https://www.markas.com