Lucart sostiene di Save the Children

Quella di Lucart è da sempre una storia di innovazione, ma anche di amore per l’ambiente e di aiuto reciproco: anche per quest’anno rinnova la collaborazione con Save the Children, l’Organizzazione Internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro.

“Siamo orgogliosi di rinnovare per il quarto anno consecutivo la nostra collaborazione con Save the Children, una realtà che si sposa perfettamente con i nostri valori e che siamo lieti di poter supportare.” – ha commentato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “A partire da quest’anno daremo il nostro contributo anche ai Punti Luce di Potenza e Prato, oltre al tradizionale sostegno agli Spazi Mamme e ai Fiocchi in Ospedale come già fatto in precedenza. Riteniamo infatti, che le attività formative promosse da Save the Children siano fondamentali per assicurare a tutti i bambini pari opportunità di crescita.”

Lucart ha scelto di supportare Save the Children sostenendo tre importanti progetti dell’Organizzazione: Spazio Mamme, Fiocchi in Ospedale e Punti Luce.

Nello specifico, Spazio Mamme si occupa di bimbi 0-5 e dei loro genitori offrendo loro un luogo gratuito dove poter lavorare nell’individuazione e nel rafforzamento delle proprie competenze, nella gestione delle risorse economiche e nell’emancipazione del nucleo familiare da condizioni di deprivazione, in modo tale da contrastare i fattori che favoriscono l’incremento della povertà minorile e prevenire il fenomeno della povertà educativa.

Il progetto Fiocchi in Ospedale nasce, invece, per favorire la salute dei più piccoli nei primi 1.000 giorni, i più importanti per ogni bambino, per ascoltare e accompagnare futuri e neogenitori in un periodo cruciale per lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali delle loro bambine e dei loro bambini.

I Punti Luce di Save the Children sono spazi ad alta densità educativa, che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambine, bambini, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. All’interno di questi spazi Lucart ha scelto di raddoppiare il proprio impegno e di prevedere attività di volontariato aziendale. I collaboratori del Gruppo cartario potranno collaborare a diverse attività di sostegno ai Punti Luce. Nel mese di luglio, infatti, le ragazze e i ragazzi dei punti Luce di Potenza e di Prato avranno la possibilità di visitare gli stabilimenti Lucart di Avigliano e di Borgo a Mozzano per scoprire da vicino l’affascinante mondo della produzione della carta.

Lucart è al fianco di Save the Children dal 2020 e da sempre favorisce i rapporti di carattere associativo e di partnership con enti profit e non-profit con i quali condivide valori e interessi comuni.

www.lucartgroup.com