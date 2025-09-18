Lucart confermata da EcoVadis tra i leader mondiali della sostenibilità

Lucart, gruppo cartario multinazionale noto per i brand Tenderly, Lucart Professional e Grazie EcoNatural, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il massimo livello del riconoscimento da parte di EcoVadis, l’agenzia indipendente leader mondiale nelle valutazioni di sostenibilità aziendale, con la valutazione “Platinum”.

Il rating Platinum viene conferito solo all’1% delle aziende valutate nel mondo da EcoVadis, ad oggi oltre 150.000 in più di 250 settori e 185 Paesi. Con un punteggio complessivo di 89/100, in crescita di 4 punti rispetto all’anno precedente, Lucart conferma il proprio impegno al miglioramento continuo.

L’analisi prende in considerazione quattro aree fondamentali della sostenibilità: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Lucart ha ottenuto risultati di eccellenza in ciascuna di esse, distinguendosi in particolare per la dimensione ambientale (96/100) e per la solidità delle proprie pratiche di responsabilità sociale e di catena di fornitura. Un risultato che assume ancora più valore nel benchmark del settore cartario, dove Lucart si posiziona ai vertici grazie alla capacità di coniugare innovazione industriale e attenzione alla sostenibilità.

Impegno continuo, sottoscritto e documentato

Il Gruppo ha inoltre consolidato il proprio impegno verso la decarbonizzazione aderendo alla Science Based Target initiative (SBTi) con l’obiettivo di sviluppare una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra basata sulle più recenti evidenze scientifiche e validata da un organismo terzo. Entro la fine del 2025 Lucart presenterà target di riduzione specifici per le emissioni dirette (Scopo 1), indirette da energia acquistata (Scopo 2) e indirette lungo la catena del valore (Scopo 3).

In parallelo, Lucart ha ufficialmente sottoscritto il Codice di Condotta AMFORI-BSCI (Business Social Compliance Initiative), rafforzando il proprio impegno a garantire diritti umani, condizioni di lavoro dignitose e trasparenza lungo tutta la catena di fornitura. Questa adesione rappresenta un passo concreto verso una crescita più responsabile, in linea con i principi etici e di sostenibilità che guidano ogni giorno le attività del Gruppo.

A testimonianza di un percorso in costante evoluzione, Lucart ha inoltre adottato una nuova Politica integrata di sostenibilità, che definisce i principi trasversali e le cinque aree tematiche su cui l’azienda concentra il proprio impegno: clima, ambiente, sicurezza, salute e benessere delle persone, filiera etica e business responsabile. Un documento che sancisce l’obiettivo di creare prodotti di qualità rispettando le risorse naturali e costruendo un futuro condiviso con tutti gli stakeholder.

“Questo risultato è motivo di orgoglio per tutti noi e conferma la validità del percorso intrapreso”, ha dichiarato Francesco Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “Il riconoscimento di EcoVadis ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro viaggio verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile con l’impegno costante a migliorare le nostre performance e a mantenere una visione di lungo periodo, in linea con quanto presentato nel nostro ultimo Rapporto di Sostenibilità”.

Le valutazioni alla base del rating EcoVadis si fondano su standard internazionali di sostenibilità quali i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative), lo standard ISO 26000 e i principi CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies).