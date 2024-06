L’Operosa assume la gestione del servizio di pulizia dei treni di Trenitalia-Tper in Emila Romagna

L’Operosa S.p.A. Società Benefit ha assunto la gestione del servizio di pulizia dedicato ai treni di Trenitalia Tper sulle linee disposte in Emilia-Romagna; da Rimini a Piacenza.

Questa assegnazione contrattuale segna un’importante espansione delle operazioni nell’area del centro Italia, ampliando così la già consolidata presenza in un ambito geografico cruciale, oltre alla regione Toscana. L’assegnazione del servizio di pulizia dei treni in Emilia-Romagna rappresenta una significativa opportunità per L’Operosa di consolidare la propria presenza nel settore dei trasporti pubblici, offrendo servizi di alta qualità e contribuendo alla sicurezza e al comfort dei passeggeri.

L’Emilia-Romagna è una regione cruciale per il trasporto ferroviario in Italia, con una rete estesa che collega importanti città e aree industriali. La gestione efficace ed efficiente della pulizia dei treni per Trenitalia-TPER è fondamentale per garantire un’esperienza di viaggio confortevole e sicura per i passeggeri, nonché per preservare la reputazione e l’immagine del servizio ferroviario.

L’obiettivo principale è quello di organizzare, insieme ad un personale altamente qualificato, un programma di lavoro mirato a minimizzare gli intralci e a facilitare le attività degli operatori ferroviari. Questo contribuirà significativamente a migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri, mantenendo elevati standard di igiene e pulizia.