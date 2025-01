Le linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici sono state approvate con decreto del Direttore Generale del 17 dicembre 2024.

Tali linee guida perseguono l’obiettivo di una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici, sia al fine di tutelare la salute del consumatore e dell’utilizzatore professionale mediante un acquisto ed un impiego responsabile e consapevole, sia per agevolare i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio ex art. 2 del d.P.R. 392/98 a non incorrere in violazioni delle condizioni di autorizzazione, penalmente sanzionabili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 179/2021.

Le indicazioni tengono conto sia delle problematiche applicative maggiormente riscontrate nei rapporti con gli stakeholders, sia degli aggiornamenti normativi derivanti anche dalla normativa europea. I principi di etichettatura esposti accompagnano i presidi medico chirurgici per tutto il ciclo di vita dell’autorizzazione all’immissione in commercio, dalla presentazione della domanda sino alla cessazione dell’autorizzazione; tra le tematiche trattate si fa riferimento anche all’etichettatura digitale, al fine di coniugare l’importante finalità di diminuzione degli imballaggi con la necessità di garantire un adeguato livello di informazione a tutti i consumatori.

Per approfondimenti, consulta il testo del Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2024