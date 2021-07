LiFE 2021, in arrivo la summer edition il 23 e 24 settembre

Torna LiFE (Labour intensive facility event), manifestazione promossa dalla federazione confindustriale Confindustria Servizi HCS che nel 2021 vedrà a Roma la sua speciale Summer Edition.

Il 23 e 24 settembre il resort QC Terme ospiterà l’evento della ripartenza per il settore: imprese, istituzioni, stakeholder e opinion leader si incontreranno nella due giorni dedicata al mondo dei Servizi alle prese, come tutto il Paese, con la necessità di confrontarsi con le nuove dinamiche economiche, sociali e lavorative che il covid ha innescato. Al centro, per questa sesta edizione, le prospettive dei Servizi in termini di mercato e relazioni industriali.

Queste ultime, in particolare, sempre più importanti per proiettare il settore Labour intensive in una dimensione moderna e all’alltezza delle sfide che ci aspettano. Per questo LiFE sarà l’occasione di lanciare il nuovo patto dei Servizi, rivendicando il ruolo centrale che imprese e lavoratori avranno per sostenere la ripartenza del Paese.

Fonte:Comunicato stampa