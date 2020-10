L’esordio di Forum Pulire

L’attesissimo evento per tutto il mondo del cleaning professionale, Forum Pulire Digital Event, è iniziato stamattina sotto i migliori auspici. Sul palcoscenico virtuale, con la conduzione del vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani, si sono alternati relatori di spicco sul tema veramente suggestivo che ha inaugurato i lavori: il ruolo della donna nel mondo del lavoro.

Dopo i doverosi saluti iniziali di Toni D’Andrea, CEO di Issa Pulire Network e di John Barrett, Direttore esecutivo Issa, è stata la volta dell’economista Giulio Sapelli e Pancani non si è lasciato sfuggire l’occasione per interrogarlo sugli scenari economico finanziari in epoca Covid.

Il professore ha dato un quadro europeo, italiano, ma anche americano, con la sfida per l’imminente elezione presidenziale in cui, a suo parere, i Millennials saranno essenziali nel voto. Tornando in Italia, su tutti gli argomenti trattati, è emersa la necessità di un piano shock per le nostre infrastrutture e l’atteggiamento definito di “antropologia positiva” di fiducia nelle persone.

Si è poi entrato nel vivo del tema di stamattina e Sapelli ha voluto citare 3 donne su tutte: Santa Teresa di Lisieux, una carmelitana francese, che praticava la “santità delle piccole cose”, Angela Davis, attivista americana che si è battuta per il riscatto delle donne e degli afroamericani negli anni 70 ed ora docente universitaria ed infine una donna a lui vicina, la sig,ra Bengi, che ha affrontato con dignità e coraggio la sua vita, dando con il duro lavoro un esempio per tutta la sua famiglia.

Di tutt’altro tenore, sincero e a tratti con una commuovente ironia, l’intervento di Luca Barbareschi, attore, registra, produttore televisivo e cinematografico. Nel colloquio si è aperto a passaggi molto intimi parlando delle donne della sua vita: la nonna, la mamma, le mogli e in particolare quella attuale, che a vario titolo, lo hanno profondamente influenzato.

Ha poi citato la scrittrice Marguerite Duras e l’antropologa Ida Magli, quest’ultima fondamentale per la sua formazione.

Lo sviluppo delle donne nel mondo del lavoro è stato illustrato da Janine Merkel Perelstein, antropologa e business strategist, che ha ricordato come negli anni 80 era normale presentarsi per un posto di lavoro emulando gli atteggiamenti degli uomini perché era un tabù mostrare la propria femminilità e le proprie emozioni. Un consiglio per le donne: essere sé stesse per esprimersi al meglio.

Gli ultimi due interventi hanno avuto protagoniste due donne entrambe in politica: Virginia Tiraboschi, senatrice di FI e Lia Quartapelle, deputata del PD. La prima è anche un’imprenditrice di successo nel settore della cosmetica. Nata ad Ivrea, ha voluto restituire al suo territorio la fruibilità dell’ l’area Olivetti progettando, con altre due donne, un piano di sviluppo con spazi destinati a start up digitali e a formazione.

Quartapelle ha sottolineato che il 2020, anno in cui cadeva il 25 esimo della Conferenza di Pechino sulla parità di genere, si è purtroppo trasformato, a causa del Covid 19, in un anno di enorme sforzo, soprattutto per le donne, che hanno avuto le conseguenze più negative in famiglia e sul lavoro. Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e le donne che in Bielorussia combattono contro la dittatura, sono state citate come i suoi esempi.

Nel pomeriggio e domani il Forum prosegue nella prima parte per poi riprendere il 20 e 21 ottobre prossimi.