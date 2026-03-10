Kärcher porta l’efficacia della pulizia outdoor nel ciclismo agonistico

Kärcher è Official Cleaning Partner della UCI MTB World Series per La Thuile e sponsor del Metallurgica Veneta MTB Pro Team, che supporta con soluzioni complete per performance, rapidità e autonomia operativa.

Kärcher è UCI MTB World Series Official Cleaning Partner della tappa di La Thuile e sponsor del Metallurgica Veneta MTB Pro Team, realtà di riferimento nel panorama internazionale della mountain bike. Nel ciclismo off-road professionistico, fango, polvere e condizioni estreme non sono un’eccezione ma la regola, e la pulizia non è solo manutenzione: è parte integrante della strategia di performance.

Un sistema di cleaning efficace consente infatti al team di ridurre i tempi di manutenzione, intervenire rapidamente tra una sessione e l’altra e mantenere standard elevati anche in condizioni meteo avverse. Grazie alle soluzioni Kärcher, la pulizia post-allenamento e post-gara diventa una routine veloce, mobile e strutturata.La collaborazione si concentra in particolare su soluzioni di pulizia mobile, fondamentali per gli atleti che si spostano continuamente tra gare, trasferte e campi di allenamento.

L’obiettivo è garantire la stessa qualità di pulizia di un’officina attrezzata anche in contesti outdoor, senza accesso diretto a rete elettrica o idrica.Il calendario della Federazione sportiva UCI prevede 14 tappe in tutto il mondo, tra Europa, Asia e Nord America. Due le tappe italiane: la prima a giugno in Val di Fassa in Trentino e la seconda a luglio a La Thuile in Valle d’Aosta. Martino Tronconi, Team Manager, ha dichiarato: “La mountain bike e il gravel vivono di fango, polvere, pioggia e fatica. In questo contesto, la cura della bici diventa parte della strategia di gara, non solo manutenzione. La collaborazione con Kärcher è per noi una scelta naturale: un brand iconico che condivide il nostro approccio professionale, l’attenzione al dettaglio e una visione consapevole e concreta dello sport outdoor. Avere soluzioni di pulizia efficaci e mobili significa poter affrontare ogni gara con mezzi sempre al massimo della loro efficienza. Rappresentare invece un brand così iconico è uno stimolo importante e costante per mantenere standard elevati. “

Chiara Corberi, marketing manager dell’azienda, ha dichiarato:” Per supportare il team in ogni tappa del calendario agonistico Kärcher fornirà soluzioni di Mobile Cleaning, appositamente pensate per l’uso sul campo: idropulitrici a batteria con serbatoio integrato e prodotti dedicati a interventi rapidi e mirati su bici e attrezzature dopo ogni allenamento o competizione. Applicheremo tecnologie che trasformano un’esigenza operativa in una routine semplice, veloce ed estremamente efficace per coniugare prestazioni elevate e attenzione ai dettagli.”

La dotazione per il mondo bike & outdoor

La mountain bike professionistica rappresenta un ambiente ideale per esprimere i valori Kärcher: prestazione, precisione e affidabilità. La partnership con Metallurgica Veneta MTB Pro Team rafforza la presenza del brand nel mondo dello sport outdoor, dimostrando come le tecnologie di pulizia possano incidere concretamente sull’efficienza operativa e sulla qualità della preparazione sportiva.Per accompagnare il team nelle attività quotidiane, Kärcher fornisce un ecosistema di strumenti pensati per unire potenza, versatilità e mobilità operativa:

Idropulitrici ad alta pressione per la rimozione efficace di fango, polvere e residui da mezzi e aree di allestimento

per la rimozione efficace di fango, polvere e residui da mezzi e aree di allestimento idropulitrici low & middle pressure portatili a batteria per la pulizia delle bici in ogni contesto anche lontano da rete idrica o elettrica, con accessori multi-getto per adattare il flusso d’acqua alle diverse superfici

per la pulizia delle bici in ogni contesto anche lontano da rete idrica o elettrica, con accessori multi-getto per adattare il flusso d’acqua alle diverse superfici Pulitori a vapore per la rimozione di grasso e lubrificanti oltre che per la sanificazione di superfici e attrezzature

per la rimozione di grasso e lubrificanti oltre che per la sanificazione di superfici e attrezzature Aspiratori solidi-liquidi per la gestione rapida di sporco e residui nelle aree operative

per la gestione rapida di sporco e residui nelle aree operative Soluzioni cordless per interventi veloci negli spazi di supporto

per interventi veloci negli spazi di supporto Sistemi batteria modulari per garantire autonomia continua riducendo tempi morti e garantendo flessibilità nei contesti di lavoro dinamici.

Si tratta di soluzioni professionali pensate per garantire rapidità, efficacia e autonomia operativa nella gestione di bici, mezzi e attrezzature durante tutta la stagione agonistica.