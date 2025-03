Kärcher a fianco delle aziende chiamate ad adeguarsi ai nuovi criteri di sostenibilità

Kärcher, leader globale nei prodotti e soluzioni di pulizia, affianca i propri clienti con la propria offerta per il raggiungimento degli obiettivi ESG e la conformità normativa.

CSRD: un’opportunità per le aziende attente alla sostenibilità

La Direttiva Europea sul Corporate Sustainability Reporting (CSRD) è entrata in vigore a settembre 2024 e richiede che 4.000 aziende italiane abbiano una maggiore trasparenza ambientale. Le aziende, infatti, devono rendicontare dettagliatamente il proprio impatto ambientale, sociale e di governance (ESG). Per le imprese già soggette alla precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), l’obbligo di conformità alla CSRD decorre dal bilancio 2024, con la pubblicazione dei dati prevista nel 2025.

Questa direttiva rappresenta una leva strategica per le aziende che desiderano adottare pratiche sostenibili, attraverso l’implementazione di tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale. Investire in soluzioni di pulizia sostenibili si rivela anche un vantaggio competitivo. Con l’entrata in vigore della CSRD, le imprese che adottano prodotti a basso impatto ambientale potranno infatti:

migliorare il proprio punteggio ESG, facilitando l’accesso a possibili finanziamenti e accedere a nuovi mercati;

ottimizzare i costi operativi riducendo consumi di acqua, energia e materiali di consumo;

aumentare la fiducia di clienti e partner grazie all’adozione di soluzioni certificate ed eco-compatibili.

Gabriele Esposito, Managing Director di Kärcher Italia , ha dichiarato “L’Europa ha chiesto un salto di qualità nel reporting ESG alle aziende, che si trovano a dover adeguarsi rapidamente al nuovo contesto. La nostra esperienza di 50 anni nel settore professionale ci permette di offrire soluzioni complete, su misura e sostenibili per l’ambiente.”

Kärcher integra da anni la sostenibilità nella propria strategia aziendale e oggi è in prima linea nel supportare i clienti nel loro percorso di sostenibilità, offrendo:

Macchine e soluzioni di pulizia eco-efficienti: Kärcher ha sviluppato prodotti in grado di ridurre il consumo di energia e acqua fino all’80% rispetto ai metodi tradizionali.

Detergenti biodegradabili e sicuri per l’ambiente: impiego di ingredienti completamente biodegradabili e privi di fosfati e microplastiche, con certificazioni internazionali come EU Ecolabel e Nordic Swan Ecolabel.

Materiali riciclati e packaging sostenibile: Kärcher ha incrementato l’uso di plastica riciclata nei propri prodotti e ha eliminato l’uso di imballaggi non riciclabili, consentendo ai clienti di ridurre il proprio impatto ambientale.

Riduzione dell’impatto ambientale della supply chain: Kärcher ha già ridotto le emissioni di 11.150 tonnellate di CO₂ rispetto al 2020 e punta a un ulteriore calo del 42% entro il 2030.

Soluzioni per il recupero delle risorse: Le tecnologie Kärcher, come i sistemi di riciclo dell’acqua nei lavaggi industriali, permettono alle aziende di ottimizzare l’uso delle risorse idriche e migliorare le proprie performance ambientali.

Kärcher: pionieri nella rendicontazione di sostenibilità

In preparazione ai requisiti della CSRD, Kärcher ha condotto un’analisi per allinearsi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), garantendo una rendicontazione completa e trasparente delle proprie performance ESG. Il Sustainability Report 2023 dell’azienda, pubblicato a maggio 2024, seguiva già la struttura ambientale, sociale e di governance prevista dagli ESRS, anticipando le esigenze di rendicontazione attuali.

