Italchimica ottiene la certificazione per la parità di genere

Italchimica ha ottenuto dal TUV Italia la certificazione per la parità di genere, conforme alla norma UNI PdR 125:2022 (United Nations International Professional Development Registry). Molte le azioni in programma per promuovere l’empowerment femminile.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Italchimica nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, in linea con gli obiettivi dell’ONU per l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione delle donne e ragazze. L’azienda considera la diversità e l’inclusione come pilastri fondamentali per il proprio successo e per la creazione di un ambiente lavorativo equo e soddisfacente per tutti.

Stefano Belloni, direttore delle risorse umane, sottolinea “L’obiettivo è creare un ambiente dove ogni individuo, con le sue proprie caratteristiche e circostanze, sia messo nelle condizioni migliori per crescere e contribuire al successo aziendale”. L’azienda riconosce che questa certificazione segna solo l’inizio di un percorso continuo di miglioramento e promuove azioni concrete: “La costituzione di un Comitato Guida per le politiche di genere e la creazione di un sistema per la ricezione delle segnalazioni sia anonime che nominative, sono strategici per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso” spiega Belloni.

Italchimica ha infatti attivato una piattaforma che garantisce l’anonimato nel caso si vogliano inviare suggerimenti o segnalare problemi soprattutto per individuare atti discriminatori in violazione del codice etico, della politica per la parità di genere o di ogni altra norma a tutela dell’inclusione e della parità. La piattaforma sta funzionando anche come collettore di idee di miglioramento e si è rivelato un sistema pratico per promuovere l’etica e la responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Nel 2023 è iniziata la formazione su temi dell’equità di genere, sugli stereotipi, sulle molestie con l’obiettivo per l’anno corrente, di integrare anche con approfondimenti legati al linguaggio. L’azienda ha attivato politiche concrete a sostegno delle donne e dei genitori e ad esempio, dedica piani formativi al rientro dal congedo di maternità e paternità. Italchimica ha invitato tutti i dipendenti e gli stakeholder a partecipare attivamente a questo percorso di miglioramento perché ritiene che la collaborazione e il contributo di tutti siano fondamentali per consolidare una cultura aziendale che rifletta i valori di equità, rispetto e diversità.

Nella foto: un evento che ha coinvolto tutti i dipendenti, lo scorso venerdì 12 aprile, per riflettere sull’importanza dei temi ESG – Environmental, Social, Governance che ha anche visto la proclamazione dei vincitori del Green Change Award, un premio per i collaboratori più attivi sui temi della sostenibilità.