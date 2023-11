Italchimica lancia il suo nuovo sito corporate

Il nuovo sito Italchimica coinvolge sin dalla home page dove box interattivi invitano ad una navigazione intuitiva.

L’interfaccia grafica è stata creata tenendo conto delle ultime tendenze del web design e in linea con la nuova corporate identity, lanciata nel 2023, in occasione del ventesimo dell’azienda.

Esplorare il mondo Italchimica è oggi più agevole che mai: dai valori fondanti, alle attività di ricerca, dai percorsi di carriera, agli obiettivi dell’organizzazione per contribuire allo sviluppo sostenibile, passando per un’area media dinamica e ricca di risorse, tutte a portata di click. Dalle news sulle iniziative aziendali, ai comunicati stampa, i report di sostenibilità, i video e le campagne pubblicitarie, per offrire un quadro completo sull’impresa e sulle sue persone.

Nel footer della home page i collegamenti ai siti dei brand aziendali: Sanitec, Matrix e Domina per il mercato professionale e Dermomed e Dual Power per il mondo consumer.

Con un design responsive www.italchimica.it è fruibile ottimamnte da ogni dispositivo. Un sito che comunica in modo trasparente l’intera organizzazione, pensato per una facile interazione da parte di tutti gli stakeholder grazie ad una user experience ottimizzata. Perché la trasparenza, assieme alla rapidità e alla creazione di una chimica innovativa per il benessere delle persone e la cura del pianeta, sono i valori fondati che oggi I’ impresa racconta anche attraverso questo rinnovato spazio digitale.

www.italchimica.it