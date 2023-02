italchimica inaugura una biblioteca aziendale

Italchimica ha creato una biblioteca aziendale per promuovere il benessere dei propri dipendenti.

Italchimica ha inaugurato il suo “caffè letterario”, ovvero una biblioteca aziendale, riservando un’area comune tra uffici e area produttiva all’esposizione di volumi che potranno essere sfogliati durante le pause caffè e portati a casa per la lettura.

L’iniziativa si inserisce in un ampio piano di attività per promuovere il benessere dei dipendenti: “Crediamo che in azienda vadano coltivati i valori umani, oltre a quelli professionali, dando spazio alle persone e alla loro crescita personale” commenta Stefano Belloni, HR manager dell’azienda “I libri e la cultura sono uno dei mezzi per raggiungere questi traguardi”.

Sulle mensole, le tematiche sono trasversali: da biografie di personaggi illustri, a libri didattici per sviluppare soft e hard skills ma anche romanzi. Ogni lettore può lasciare una recensione sul libro letto e condividere così opinioni e conoscenze, incentivando interazioni in un contesto lavorativo dove operano oltre duecento persone. “Vogliamo che l’azienda non sia solo un luogo di lavoro ma anche di vita e il caffè letterario stimola relazioni e conoscenza reciproca” sottolinea Belloni. Le reazioni positive da parte dei collaboratori e il gran numero di richieste di libri in prestito, hanno motivato l’azienda ad investire in una più ampia selezione di volumi.

www.italchimica.it