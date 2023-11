ISSA PULIRE 2025: più del 60% dello spazio espositivo occupato

ISSA PULIRE 2025 avrà luogo il 27-28-29 maggio 2025 a Rho Fiera Milano per la sua ventisettesima edizione. Ottime notizie per la conclusione della prima fase della campagna di riconferma: si è chiusa con più del 60% dello spazio espositivo occupato, un successo che preannuncia una edizione eccezionale.

ISSA PULIRE network, organizzatore della manifestazione, fa sapere che la prima fase della campagna di riconferma, riservata agli espositori dell’edizione 2023, si è conclusa con un importante successo. Infatti, oltre il 60% dello spazio espositivo è già occupato, confermando il ruolo di ISSA PULIRE come punto di riferimento per le aziende che operano nel mondo della pulizia e dell’igiene professionale.

Seconda fase della campagna di riconferma e apertura alle nuove aziende

Dal 20 novembre al 20 dicembre è attiva la seconda fase della campagna di riconferma, dedicata agli espositori dell’edizione precedente che desiderano trovare una nuova posizione per il proprio stand.

Per tutte le nuove aziende desiderose di esporre in fiera, la campagna vendite inizierà il 1 febbraio 2024 con una tariffa agevolata per coloro che confermeranno la loro partecipazione in anticipo. Queste aziende possono già segnalare il loro interesse iscrivendosi a una lista d’attesa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web ufficiale: https://www.issapulire.com/it/espositori/partecipare.html.

Novità per gli espositori: rateizzazione del pagamento

Con la volontà di offrire un servizio sempre migliore, gli organizzatori annunciano una grande novità per tutti gli espositori: la possibilità di rateizzare il pagamento dello stand fino a un massimo di 12 rate (numero rate variabile a seconda della data di iscrizione alla fiera). Questa iniziativa mira a rendere la partecipazione a ISSA PULIRE ancora più accessibile, consentendo alle aziende di gestire in modo flessibile i costi legati alla loro presenza alla fiera.

ISSA PULIRE in concomitanza con Intralogistica Italia e IPACK-Ima Milano

ISSA PULIRE sarà un’opportunità ancora più interessante poiché si svolgerà in contemporanea con due importanti eventi fieristici: Intralogistica Italia, l’unica manifestazione fieristica B2B in Italia interamente dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi automatizzati per la movimentazione industriale, la gestione del magazzino, lo stoccaggio, lo smistamento e il sollevamento dei materiali. e Ipack-Ima Milano, la fiera internazionale di riferimento per i materiali e le tecnologie del processing e del packaging, rivolta sia al mondo food che a quello non food.

La contemporaneità con questi due eventi attirerà industrie del settore alimentare/non alimentare, farmaceutico, macchine e impianti, automobilistico, etc.

https://www.issapulire.com/it/espositori/partecipare.html