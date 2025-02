Issa Pulire 2025: 108 nuovi espositori e nuovi comparti merceologici

ISSA PULIRE, la fiera internazionale di riferimento per il settore della pulizia professionale, torna dal 27 al 29 maggio 2025 a Fieramilano. La 27ª edizione si preannuncia ancora più ricca e innovativa, con già 108 nuovi espositori e l’introduzione di nuovi comparti merceologici, tra cui componentistica, waste management e pest management.

In forte aumento anche la presenza straniera che ad oggi segna già un +29,8% di espositori stranieri rispetto all’edizione del 2023. A confermare l’importanza della manifestazione è anche il dato sui visitatori che, a distanza di una settimana dall’apertura della biglietteria, conta già oltre 1100 registrazioni ed è in continuo aumento.

“Con oltre 30 anni di storia, ISSA Pulire continua a rappresentare un punto di riferimento per aziende, professionisti e operatori del settore della pulizia e sanificazione, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni e strategie per il mercato” dichiara Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network.

L’ingresso alla fiera è gratuito e riservato, previa registrazione sul sito di manifestazione, a tutti gli operatori del settore della pulizia professionale, della sanificazione e del Facility management che producono, acquistano, rivendono e utilizzano i prodotti dei più importanti marchi del comparto. L’evento, riconosciuto come piattaforma di networking e innovazione, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le ultime tendenze del cleaning, incontrare i principali player del settore e partecipare a un ricco programma di convegni e workshop che si terranno nell’ISSA PULIRE LAB su tematiche di grande attualità, tra cui codice appalti, sostenibilità e digitalizzazione.

A ISSA PULIRE 2025 si terrà anche la seconda edizione dell’HACKATHON, la competizione tra squadre di studenti universitari a cui verrà chiesto di sviluppare un’idea innovativa che dimostri in che modo l’intelligenza artificiale contribuisce a generare valore misurabile nell’industria del cleaning. La competizione, a oggi, è supportata dagli sponsor Hagleitner, come Diamond Sponsor, Cummins, Idrobase e I-Team, come Team Sponsor.

