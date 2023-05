ISSA PULIRE 2023: un’edizione di grande successo

ISSA Pulire rivela i numeri di un’edizione di grande successo: superate le 20.000 presenze nei 3 giorni di fiera con 373 espositori provenienti da 21 paesi, di questi sono stati ben 104 i nuovi espositori cui è stato dato il benvenuto.

Segno più che positivo anche per la partecipazione degli operatori del settore; il conteggio finale è di 20058 presenze nei 3 giorni di manifestazione, in netto aumento sia rispetto all’edizione del 2021 che del 2019. A contribuire a questo importante risultato è stato il ritorno degli operatori esteri, che hanno rappresentato il 33,45% delle presenze, così come la concomitanza con ben 3 fiere che si sono svolte negli stessi giorni: TUTTOFOOD, Made in Steel e Lamiera.

In totale sono stati 107 i paesi che hanno visitato ISSA PULIRE 2023, tra questi si contano anche i paesi di provenienza dei 24 buyers selezionati da ICE Agenzia, che ha organizzato la partecipazione di delegazioni estere provenienti da USA, Egitto, Marocco, Sud Africa, Kenya e Ghana. Per favorire l’internazionalizzazione del Made in Italy, ICE AGENZIA ha anche presentato un’indagine di mercato nel comparto dei servizi di pulizia in Egitto, Marocco, Sud Africa, Thailandia, Malesia.

“Eravamo certi che lo spostamento a Milano avrebbe contribuito a far crescere la fiera ISSA PULIRE e così è stato – commenta Toni D’Andrea AD di ISSA PULIRE Network – l’entusiasmo e la soddisfazione espressa dagli espositori sono la prova che questa scelta coraggiosa sta portando i frutti desiderati. Questa edizione determina l’avvio di un nuovo corso che comincia proprio con questa edizione e che punta alla realizzazione di un progetto di integrazione, di internazionalizzazione e di crescita sempre maggiore.”

A completare l’offerta della fiera è stato il programma convegnistico che si è svolto nell’ISSA PULIRE Lab, in cui oltre 100 relatori suddivisi in 4 sale hanno portato il proprio importante contributo in termini di formazione e divulgazione professionale e hanno affrontato questioni relative a nuovi problemi, procedure e processi con l’obiettivo di diffondere i contenuti della più alta competenza nell’erogazione del servizio in settori sensibili e importantissimi quali sanità, ristorazione e ospitalità.

ISSA PULIRE 2023 è stata animata dalle due competizioni: Premio product of the Year ISSA PULIRE 2023 https://www.gsanews.it/news/hagleitner-e-makita-vincono-il-products-of-the-year/ e Hackathon – Smart facility: pulizia connessa al futuro https://www.gsanews.it/news/hackathon-a-issa-pulire-vince-il-team-papernet/

Un importante riconoscimento è stato assegnato anche all’imprenditoria; ISSA ha, infatti, istituito il premio ISSA Distinguished Industry Award per riconoscere le attività svolte dalle aziende del settore nel diffondere la cultura del pulito. Ad aggiudicarsi il premio è stata I.C.E. FOR, azienda chimica leader del settore di Magenta in provincia di Milano per gli eccellenti risultati conseguiti nella propria pluridecennale attività di fabbricante e fornitore di prodotti chimici per la pulizia professionale e per aver contribuito a diffondere con iniziative aziendali di grande efficacia i valori della Solidarietà, della Sostenibilità e della Legalità.

L’appuntamento è per il 2025 con la 27° edizione di ISSA PULIRE.

Fonte: Comunicato stampa