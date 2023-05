Hagleitner e Makita vincono il “Products of the year”

Hagleitner e Makita vincono la terza edizione del Premio Product of the Year ISSA PULIRE 2023.

Si conclude con un ex aequo la terza edizione del premio Product of the year che valorizza la ricerca e l’innovazione nei diversi comparti del settore. XIBU 2WIPE hybrid di Hagleitner Hygiene International GmbH e DRC300Z HEPA – Cordless Robot Cleaner di Makita SpA si sono aggiudicati il gradino più alto.

Presentati anche i finalisti di questa edizione che sono:

BUBBLEFLUSH Ultrasonic Toilet Cleaner di C.A-L. ITALIA SRL; un’alternativa ecologica per la pulizia dei servizi igienici, elimina definitivamente calcare e sporco ostinato e pulisce le superfici più difficili da raggiungere.

Envu Digital Pest Management di ENVU; piattaforma di servizi aziendali dedicata a sfruttare dispositivi intelligenti, IoT e intelligenza artificiale per fornire soluzioni a valore aggiunto.

R3 SCRUB di LIONSBOT; un robot progettato per lavaggio a secco, può pulire in modo automatico o mosso manualmente tramite app per coprire ampie aree con una sola ricarica.

XIBU 2WIPE hybrid di Hagleitner Hygiene International GmbH apre una nuova era di salviettine igienizzanti. È il primo distributore automatico di salviettine umidificate al mondo: in sostanza è un distributore di salviette igienizzanti per superfici. Una mano si avvicina al dispenser, un sensore reagisce, un quadrante si apre, appare una salvietta igienizzante; dopo aver prelevato la salvietta, il dispositivo si chiude automaticamente. Il dispositivo eroga panno dopo panno completamente senza contatto; proteggendo allo stesso tempo il suo contenuto. Quindi, non ci sono salviette secche sulla parte superiore del flow pack e nessun germe introdotto da dita sporche. Un’app fornisce un monitoraggio della durata di conservazione che è particolarmente cruciale negli ospedali in cui l’efficacia delle salviette igienizzanti viene compromessa se superano la data di scadenza.

DRC300Z HEPA di Makita è dotata di una tecnologia avanzata che consente a questa macchina di ottimizzare il lavoro attraverso l’utilizzo di una telecamera e di un radar laser a 360°. È possibile mappare fino a 5 aree e gestirne la pulizia tramite l’app scaricabile su smartphone e tablet. Grazie alle spazzole rotanti anteriori lo sporco viene convogliato verso la spazzola rotante centrale per la raccolta differenziata dello sporco, questa azione può essere supportata anche dall’aspirazione per aiutare la spazzola. Il contenitore della polvere ha una capacità di 3 litri, è separato per raccogliere polveri più o meno pesanti ed è dotato di un filtro finale di uscita dell’aria di categoria HEPA. La gestione elettronica consente la programmazione di start e stop tramite il pannello di controllo a bordo macchina, mentre è possibile attivare gli indicatori luminosi e sonori qualora sia necessario identificare la macchina in aree operative come hub e magazzini.