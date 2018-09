ISC presenta l’atomizzatore elettrostatico Victory

ISC presenta in Italia il sistema brevettato Victory, l’atomizzatore elettrostatico in grado di dividere una qualsiasi soluzione acquosa in tante goccioline caricate elettricamente, molto fini e leggere che si diffondono con elevata mobilità, distribuendosi in maniera uniforme e raggiungendo tutte le superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul retro degli oggetti).

“Il sistema elettrostatico di Victory mi ha convinto perché è sostanzialmente diverso da quanto già presente sul mercato”, dice Stefano Grosso di ISC, distributore esclusivo per l’Italia. “La carica elettrostatica positiva è inserita dentro alle gocce di soluzione, e non sopra, consentendo al prodotto utilizzato normalmente, di aderire più a lungo alla superficie tramite la carica cationica, senza creare sgocciolamenti, eliminando la necessità di passare lo straccio, e garantendo una disinfezione o sanificazione rapida ed efficace.”

L’attenzione alla sostenibilità degli Specialisti delle macchine per la pulizia è confermata anche nella scelta dell’atomizzatore elettrostatico Victory: la quantità di prodotto detergente utilizzato si riduce notevolmente, creando meno sprechi ed assicurando un ambiente più sicuro per tutti.

Victory è disponibile in pronta consegna nella versione pistola o zaino con serbatoio e lancia, entrambi con batteria al litio, facili da trasportare e intuitivi da usare.

Per maggiori informazioni: https://www.iscsrl.com/atomizzatore-elettrostatico-victory

Per richiedere una dimostrazione: https://www.iscsrl.com/chi-siamo/contatti/